МО: ВСУ и нацбатальоны размещают огневые позиции и тяжелое вооружение в зданиях детсадов, школ и других учреждений

Согласно заявлению МО РФ, многочисленные факты зафиксированы в Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской областях и других районах Украины.

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Подразделения ВСУ и националистических батальонов, пренебрегая общепризнанными нормами Международного гуманитарного права, целенаправленно размещают свои огневые позиции и тяжелое вооружение в зданиях и на территориях детских садов, общеобразовательных, муниципальных и медицинских учреждений. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Такие многочисленные факты зафиксированы в Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской областях и других районах Украины», - заявил представитель Минобороны РФ.

Ранее в Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что вся городская территория Мариуполя полностью зачищена от националистов, наемников и Вооруженных сил Украины. Оставшаяся часть группировки ВСУ, отметил официальный представитель МО РФ, полностью заблокирована на территории металлургического комбината «Азовсталь».

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов