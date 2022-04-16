МО РФ: на Украину доставлено уже более 12 тысяч тонн гуманитарных грузов

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Начиная со 2 марта, Российской Федерацией на Украину уже доставлено 12 266,9 тонны гуманитарных грузов, проведены 840 гуманитарных акций. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Согласно заявлению Минобороны РФ, за истекшие сутки проведено шесть гуманитарных акций в Донецкой, Луганской народных республиках и Херсонской области, в ходе которых мирному населению передано 315 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания.

«16 апреля 2022 г. проводятся шесть гуманитарных акций в Донецкой Народной Республике и Херсонской области, в ходе которых населению передается 75 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания», - сообщил представитель МО РФ.

Ранее официальный представитель МО РФ заявил о поражении ракетными войсками Вооруженных сил России 317 военных объектов Украины. Он также сообщил, что оперативно-тактическая авиация ВС РФ в течение дня уничтожила 67 районов сосредоточения личного состава и украинской военной техники.

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов