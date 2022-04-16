МО: за прошедшие сутки из ЛДНР и Украины эвакуировано в РФ 15 837 человек

Всего с начала спецоперации эвакуировано уже 837 157 человек, из которых 154 396 детей, заявили в Минобороны РФ.

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Несмотря на препятствия, создаваемые Киевом, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик эвакуированы в Россию 15 837 человек, из них - 2 659 дети. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Всего с начала специальной военной операции - уже 837 157 человек, из которых 154 396 детей. Государственную границу Российской Федерации пересекли 111 029 единиц личного автомобильного транспорта, из них за сутки - 2 034», - сообщило Минобороны РФ.

Ранее в Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что в Мариуполе группировка украинских войск потеряла более 4 тысяч человек. В Минобороны РФ отмечали, что общее количество укрывшихся на комбинате «Азовсталь» украинских военных, нацистов и иностранных наемников не превышает 2,5 тысячи человек.

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов