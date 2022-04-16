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В МО РФ назвали количество уничтоженной военной техники ВСУ с начала спецоперации

21:21 16.04.2022
Согласно заявлению МО РФ, в частности было уничтожено 2269 танков и других боевых бронированных машин.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Куденко РИА Новости
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Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков назвал количество уничтоженной военной техники вооруженных сил Украины с начала специальной военной операции России по защите ЛДНР.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 134 самолета, 460 беспилотных летательных аппаратов,  246 зенитных ракетных комплексов, 2269 танков и других боевых бронированных машин, 252 установки реактивных систем залпового огня, 987 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2158 единиц специальной военной автомобильной техники», - заявил представитель российского военного ведомства.

Ранее в Министерстве обороны Российской Федерации заявили о сбитом самолете Вооруженных сил Украины с вооружением из западных стран российскими средствами ПВО. Кроме того, над Лозовой и Веселой были сбиты два украинских беспилотника, отметили в МО РФ.

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов

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