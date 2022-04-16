Армия Ситуация в Мариуполе Минобороны РФ: в ходе освобождения Мариуполя уже сдались 1464 украинских военнослужащих По сообщению МО РФ, количество сдающихся украинских военнослужащих ежедневно увеличивается. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в ходе освобождения Мариуполя уже сдались 1464 украинских военнослужащих. «Количество сдающихся ежедневно увеличивается. В том числе и сбежавших с территории "Азовстали"», - заявил представитель МО РФ. Ранее в Минобороны России заявили об уничтожении 67 районов сосредоточения личного состава и техники ВСУ за ночь оперативно-тактической авиацией ВС России. С начала проведения спецоперации уничтожены 133 самолета, 458 БПЛА, 246 ЗРК, 2246 танков и других боевых бронированных машин, 252 установки РСЗО, 2146 единиц автотехники. Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика