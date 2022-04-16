Армия Главнокомандующий ВМФ и командование ЧФ провели встречу с экипажем ракетного крейсера «Москва» Николай Евменов во время встречи заявил, что офицеры, мичманы и матросы крейсера продолжат службу в ВМФ России. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России Читайте нас на: В Севастополе главнокомандующий Военно-Морским Флотом адмирал Николай Евменов и командование Черноморским флотом провели встречу с экипажем ракетного крейсера «Москва». Евменов во время встречи довел личному составу экипажа крейсера, что офицеры, мичманы и матросы продолжат службу в ВМФ России. Кроме того, адмирал добавил, что традиции гвардейского ракетного крейсера «Москва» будут бережно сохранены и продолжены так, как это всегда было принято в Военно-Морском Флоте. Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика