Девочка спасла кошку и собаку во время пожара в Котельниках: видео

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В подмосковных Котельниках в многоэтажке произошло возгорание в одной из квартир. В это время дома находилась лишь маленькая девочка и ее домашние животные - кот и собака.

Девочка решила спасти питомцев и села на подоконник, позвав на помощь. Соседи растянули под окнами корящей квартиры одеяло, на которое девочка сбросила напуганных животных. После этого к месту происшествия прибыли пожарные и потушили возгорание. В результате инцидента никто не пострадал. Предположительно причиной возгорания стало короткое замыкание.

В 2019 году было опубликовано видео с места пожара в поселке Красные Баррикады под Астраханью. Хозяева ушли, оставив собаку, но питомец не ушел с места возгорания и остался дожидаться людей.