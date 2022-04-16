В ЮВО начали отправлять домой отслуживших установленные сроки службы призывников

Особо отличившихся в военной службе наградили почетными грамотами и благодарностями, рекомендательными письмами и ходатайствами для поступления в учебные заведения РФ.

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Свыше 20 военнослужащих по призыву 150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Ростовской области, выслуживших установленные сроки, убыли к местам проживания. Командование дивизии поблагодарило военнослужащих за добросовестную службу. Показавшим особые успехи были вручены почетные грамоты и благодарности, рекомендательные письма и ходатайства для поступления в учебные заведения РФ.

В торжественной церемонии приняли участие ветераны военной службы, представители духовенства и юнармейцы. За время службы в дивизии убывшие военные приняли участие в ряде тактических и специальных учений, этапов конкурсов Армейских международных игр 2022 года, спортивных соревнований и других мероприятиях. Кроме того, они успешно сдали контрольную проверку за зимний период обучения.

До конца июля текущего года планируется уволить в запас свыше полутора тысяч военнослужащих по призыву мотострелковой дивизии ЮВО. Все мероприятия проводятся при соблюдении противоэпидемических мер.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.