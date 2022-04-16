Мэр Лозового призвал жителей собраться на вокзале, по которому ВСУ планируют ударить «Точкой-У»

© Фото: Facebook*, Сергей Зеленский

На вокзал украинского города Лозовой, по которому ВСУ, согласно информации российского Минобороны, планируют нанести удар тактической ракетой «Точка-У», созывают людей. О готовящейся провокации с многочисленными жертвами накануне сообщил начальник Национального центра управления обороной России, генерал-полковник Михаил Мизинцев, а сегодня мэр Лозового Сергей Зеленский распространил видео обращение с призывом к жителям покинуть город из-за угрозы бомбардировок и воспользоваться для этого поездом.

«На сегодняшний наземной угрозы нет, но есть большая вероятность ракетных обстрелов и бомбардировок. Поэтому не паникуйте. Сегодня будет подан поезд Лозовой - Хмельницкий в половине шестого вечера», - заявил мэр в своем обращении в Facebook*.

Ранее Мизинцев сообщил, что киевский режим планирует очередную провокацию в Лозовом, аналогичную той, которая была проведена в Краматорске, для обвинения российских военных в массовом убийстве мирных жителей. По словам начальника НЦУО РФ, такие действия украинских властей вновь показали их безжалостное отношение к судьбам мирного населения Украины.

*Facebook - признана в РФ экстремистской организацией