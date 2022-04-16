Глава МО Эстонии признал, что санкции против РФ пока не дали эффекта

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Экономические санкции против Российской Федерации пока не дали эффекта. Об этом заявил глава Министерства обороны Эстонии Калле Лаанет.

«Нужно время, чтобы санкции подействовали. Пока что прошло лишь относительно короткое время, поэтому мы еще не видим желаемых последствий. Но у нас еще есть возможности еще больше ужесточить санкции, например бойкотировать нефть и газ», - сказал министр в интервью газете Handelsblatt.

Лаанет высказал мнение, что импортом российского газа и нефти Европа «финансирует» российскую специальную военную операцию по защите ЛНР и ДНР.

Ранее в китайской газете Global Times появилась статья, где говорилось о том, что за авантюры Вашингтона с санкциями против Российской Федерации будет платить весь мир. Согласно изданию, антироссийские санкции Запада вредят интересам развивающихся стран в сфере импорта продовольствия и товаров первой необходимости.