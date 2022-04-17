Электровозы для БАМа: на заводе в Новочеркасске рассказали о главных отличиях модульного «Ермака»

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Грузовые составы на БАМе тянут тепловозы. Трудно представить, какой мощности должны быть электровозы, чтобы составить «коллегам» достойную конкуренцию. Однако такие чудо-машины собирают в Новочеркасске, и они уже попали в список 100 чудес техники.

В 2004 году в России началось строительство электровозов «Ермак» - модульных, 2-3-4-секционных.

«Чем отличается “Ермак”, чем он лучше? Само собой, системой управления - более современной, микропроцессорной системой. Это позволяет более плавно везти поезд, везти более тяжелые поезда. Изменилась конструкция электровоза, улучшен микроклимат для машиниста. Применили модульную кабину, в которой есть и системы охлаждения, и системы обогрева. Такие электровозы сейчас - для БАМа», - рассказал «Военной приемке» главный специалист по электровозам переменного тока Новочеркасского электровозостроительного завода Валерий Задорожный.

Было построено свыше 1800 таких агрегатов - это очень много. Электровоз изготавливается на двух сборочных линиях и на пяти сборочных постах. В Новочеркасске организован полный цикл производства. Основное отличие электровоза от тепловоза - использование непосредственно электротока от контактной сети, подающегося на электрические двигатели.

Минус 48, вечная мерзлота, ледяная автомагистраль - привычные условия работы для военнослужащих железнодорожных войск, строящих дублер БАМа. Участок, которым занимаются военные, протяженностью 339 километров и находится на самом сложном эпизоде магистрали, расположенном в зоне вечной мерзлоты. Чтобы добраться до этих мест, съемочная группа программы почти неделю находилась в пути, побывав во многих интересных местах: на берегу Байкала, в самом большом железнодорожном тоннеле страны, на Чертовом мосту. Смотрите на сайте «Звезды», в приложении SMART.TV и на канале в Youtube - «Военный БАМ. Часть 3».