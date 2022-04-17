Опубликованы кадры перспективного современного комплекта групповой заправки авиатопливом

Особенность системы - противоводокристаллизационная жидкость, которая подается вместе с топливом и не дает конденсату в нем замерзнуть.

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Программа «Военная приемка» впервые на телевидении показала в новом выпуске, посвященном строительству БАМа, перспективный современный комплект групповой заправки летательных аппаратов авиационным топливом.

Особенность системы заключается в возможности подачи в поток топлива противоводокристаллизационной жидкости - специальной присадки, задача которой - не дать замерзнуть конденсату, оказавшемуся в топливе. Она заправляется в отдельный бак и дозируется при подаче в топливо. Без нее конденсат может заледенеть.

Минус 48, вечная мерзлота, ледяная автомагистраль - привычные условия работы для военнослужащих железнодорожных войск, строящих дублер БАМа. Участок, которым занимаются военные, протяженностью 339 километров и находится на самом сложном эпизоде магистрали, расположенном в зоне вечной мерзлоты. Чтобы добраться до этих мест, съемочная группа программы почти неделю находилась в пути, побывав во многих интересных местах: на берегу Байкала, в самом большом железнодорожном тоннеле страны, на Чертовом мосту. Смотрите на сайте «Звезды», в приложении SMART.TV и на канале в Youtube - «Военный БАМ. Часть 3».