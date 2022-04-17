Терморегуляция по-БАМовски: как в вечной мерзлоте работают термосваи

Принцип действия можно сравнить с бутылкой с жидкостью: «горлышко» остается снаружи, на воздухе, а «резервуар» под землей наполняется керосином и аккумулирует в себе холод, чтобы затем отдать его в теплое время года.

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Вечная мерзлота - вечная тема. Это очень сложные условия для проведения строительных работ в поверхностном слое. Но российские военные строители проблемы в этом не видят - они используют величайшее изобретение самых первых строителей БАМа, термосваи.

Они предназначены для сохранения вечной мерзлоты в местах, в которых летнее солнце и тяжелые поезда так и норовят разрушить этот хрупкий слой. Это становится особенно актуальным рядом с железнодорожными мостами.

Принцип действия термосвай можно сравнить с наполненной жидкостью бутылкой - «горлышко» остается снаружи, на воздухе, а «резервуар» под землей наполняется керосином. Когда температура воздуха опускается до -50, незамерзающая жидкость естественным образом вбирает в себя лютый холод, который охлаждает грунт, чтобы затем отдать его в теплое время года.

Минус 48, вечная мерзлота, ледяная автомагистраль - привычные условия работы для военнослужащих железнодорожных войск, строящих дублер БАМа. Участок, которым занимаются военные, протяженностью 339 километров и находится на самом сложном эпизоде магистрали, расположенном в зоне вечной мерзлоты. Чтобы добраться до этих мест, съемочная группа программы почти неделю находилась в пути, побывав во многих интересных местах: на берегу Байкала, в самом большом железнодорожном тоннеле страны, на Чертовом мосту. Смотрите на сайте «Звезды», в приложении SMART.TV и на канале в Youtube - «Военный БАМ. Часть 3».