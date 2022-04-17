«Нормальные так не гоняют»: опубликованы кадры скоростного тест-драйва автодублера БАМа

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Автор и ведущий «Военной приемки» Алексей Егоров провел необычный тест-драйв - скоростную поездку по автодублеру БАМа.

«Нормальные люди здесь так не гоняют, но наша задача - показать, что автодублер БАМа на этом участке приведен в порядок, мы движемся со скоростью 50-60 километров в час совершенно спокойно», - рассказал он во время поездки.

До прихода российских военных строителей автодублер магистрали был практически непригоден для езды - передвигаться на нем можно было на скорости в 5 километров в час, и то проблематично. На нем не разгонялись даже двухзвенные вездеходы, способные плавать и передвигаться по болотам. Но постепенно ситуация выправилась.

Был восстановлен участок длиной в 7,2 километра. Конечная задача - оборудовать дублер по всей протяженности.

Минус 48, вечная мерзлота, ледяная автомагистраль - привычные условия работы для военнослужащих железнодорожных войск, строящих дублер БАМа. Участок, которым занимаются военные, протяженностью 339 километров и находится на самом сложном эпизоде магистрали, расположенном в зоне вечной мерзлоты. Чтобы добраться до этих мест, съемочная группа программы почти неделю находилась в пути, побывав во многих интересных местах: на берегу Байкала, в самом большом железнодорожном тоннеле страны, на Чертовом мосту. Смотрите на сайте «Звезды», в приложении SMART.TV и на канале в Youtube - «Военный БАМ. Часть 3».