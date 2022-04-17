ОПК ОПК ОПК

«Нормальные так не гоняют»: опубликованы кадры скоростного тест-драйва автодублера БАМа

Егор Левин
14:10 17.04.2022
К настоящему моменту восстановлен участок длиной в 7,2 километра, конечная задача - оборудовать дублер по всей его протяженности.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Автор и ведущий «Военной приемки» Алексей Егоров провел необычный тест-драйв - скоростную поездку по автодублеру БАМа.

«Нормальные люди здесь так не гоняют, но наша задача - показать, что автодублер БАМа на этом участке приведен в порядок, мы движемся со скоростью 50-60 километров в час совершенно спокойно», - рассказал он во время поездки.

До прихода российских военных строителей автодублер магистрали был практически непригоден для езды - передвигаться на нем можно было на скорости в 5 километров в час, и то проблематично. На нем не разгонялись даже двухзвенные вездеходы, способные плавать и передвигаться по болотам. Но постепенно ситуация выправилась.

Был восстановлен участок длиной в 7,2 километра. Конечная задача - оборудовать дублер по всей протяженности.

Минус 48, вечная мерзлота, ледяная автомагистраль - привычные условия работы для военнослужащих железнодорожных войск, строящих дублер БАМа. Участок, которым занимаются военные, протяженностью 339 километров и находится на самом сложном эпизоде магистрали, расположенном в зоне вечной мерзлоты. Чтобы добраться до этих мест, съемочная группа программы почти неделю находилась в пути, побывав во многих интересных местах: на берегу Байкала, в самом большом железнодорожном тоннеле страны, на Чертовом мосту. Смотрите на сайте «Звезды», в приложении SMART.TV и на канале в Youtube - «Военный БАМ. Часть 3».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:00 В стране и мире
Видео
«Отрезать от России»: экс-глава разведки СВ РФ объяснил планы Украины по захвату ЛДНР
13:46 В стране и мире
Видео
«Теперь батальон без флага»: морские пехотинцы Украины бросили свое знамя при бегстве из Мариуполя
12:37 В стране и мире
Видео
«Их ракеты не долетают до РФ»: экс-глава разведки СВ РФ объяснил для чего НАТО Украина
10:52 Армия
Видео
Спецназ РФ освободил заложников украинских боевиков из турецкой мечети в Мариуполе
11:09 Армия
Видео
МО РФ: нацистам «Азова»* приказано расстреливать желающих сдаться украинцев и наемников
Популярное
Видео
Спецназ РФ освободил заложников украинских боевиков из турецкой мечети в Мариуполе
Видео
ВС РФ за ночь высокоточным ударом уничтожили украинский завод боеприпасов под Киевом
МО: ВС РФ предлагают боевикам и наемникам на «Азовстали» сложить оружие
Видео
МО РФ: российские средства ПВО в районе Одессы сбили самолет ВСУ с вооружением из западных стран
Видео
МО РФ: безвозвратные потери украинской армии, Нацгвардии и наемников составляют 23 367 человек
Видео
Главнокомандующий ВМФ и командование ЧФ провели встречу с экипажем ракетного крейсера «Москва»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.