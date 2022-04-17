Зима, вода, трещины: как военные строители БАМа «склеивают» ледяные разломы

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Верхнезейский участок - знаковое место БАМа. Здесь расположен самый длинный железнодорожный мост амурской магистрали протяженностью 1100 метров. В моменты пиковой нагрузки поезда могут встать в «пробки», и задача задействованных в строительстве БАМа российских военнослужащих - исправить положение.

Впрочем, проблема себя частично исчерпывает в холодное время года - когда водохранилище замерзает, техника может двигаться по льду. В этом кроется своя немалая опасность - техника может уйти под лед. Минимум для того, чтобы это не произошло - постоянное движение без остановок. Но и это не дает 100% гарантии, так как на льду время от времени появляются сильные трещины.

Эту проблему, в свою очередь, решает вода - самый надежный «клей» для льда. Ее подают в расчищенные от снега трещины под небольшим давлением.

Главный фактор, влияющий на появление трещин - постоянное падение уровня воды в водохранилище за счет потребления ГЭС. Водохранилище имеет очень большой масштаб, поэтому такие изменения влекут за собой появление высоких волн.

Минус 48, вечная мерзлота, ледяная автомагистраль - привычные условия работы для военнослужащих железнодорожных войск, строящих дублер БАМа. Участок, которым занимаются военные, протяженностью 339 километров и находится на самом сложном эпизоде магистрали, расположенном в зоне вечной мерзлоты. Чтобы добраться до этих мест, съемочная группа программы почти неделю находилась в пути, побывав во многих интересных местах: на берегу Байкала, в самом большом железнодорожном тоннеле страны, на Чертовом мосту. Смотрите на сайте «Звезды», в приложении SMART.TV и на канале в Youtube - «Военный БАМ. Часть 3».