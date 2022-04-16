Шествие освободителей: кадры продвижения российских войск через Харьковскую область

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Министерство обороны России опубликовало кадры продвижения подразделений российской армии через территории Харьковской области, освобожденные от националистических батальонов. Безопасность продвижения подразделений и движения колонн осуществляют ударные вертолеты армейской авиации.

При поддержке мирных жителей военнослужащие помогают восстановить мирную жизнь и организовать повседневную жизнедеятельность. Жителям доставляется гуманитарная помощь, оказывается первичная медицинская помощь. Люди с хроническими заболеваниями и нуждающиеся в стационарной медицинской помощи доставляются российскими военными в специализированные лечебные учреждения.

Ранее военнослужащие России доставили третью партию гуманитарной помощи в села Харьковской области. Местные жители самоорганизовались и составили списки, по которым и раздаются продуктовые наборы. Всего около пятисот человек. Это как местные, коренные жители, так и беженцы из Харькова.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Сергей Александров