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Замминистра обороны Шевцова и воспитанницы Петербургского пансиона МО РФ навестили раненных в ходе спецоперации военных

Павел Кутаренко
Марина Крижановская
00:56 16.04.2022
Девочки-воспитанницы Пансиона Минобороны России подготовили для военнослужащих концерт, испекли пирожки с различными начинками, а также спроектировали макет шеврона с буквой Z и вышили их на машинке.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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«От героев былых времен не осталось порой имен», - эту знаменитую и многие другие песни исполнили воспитанницы Санкт-Петербургского кадетского корпуса «Пансиона воспитанниц Минобороны России».

Они выступили с концертом перед героями этого времени - российскими военнослужащими, ранеными в ходе спецоперации по защите Донбасса. Сейчас они проходят лечение в Клинике общей хирургии военно-медицинской академии.

Заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова рассказывает, что одна из причин, по которой она с воспитанницами приехала, это «с одной стороны, немножко поднять им настроение и порадовать успехами наших воспитанниц».

«А с другой стороны у меня стоит задача тоже патриотического воспитания нашего подрастающего поколения. Мне им захотелось показать настоящих героев - настоящих борцов за правду, настоящих победителей, тех, на кого мне хотелось, чтобы они равнялись», - рассказала замминистра Шевцова.

Героям - награды по указу президента России. Заместитель министра обороны Татьяна Шевцова вручает Ордена Мужества и медали «За отвагу».

«Служу России!», - говорит один из удостоившихся награды военных.

Среди награжденных - гвардии лейтенант медицинской службы Александр Черкашин. Когда он вывозил раненых с передовой, на машину с красным крестом на борту напала группа украинских диверсантов. Сначала было попадание из гранатомета, потом пулеметная очередь. Но Александр бросился оказывать помощь товарищам и сам был ранен в плечо, не потеряв сознание. Он - военный врач и до конца выполнил свой долг.

«За время, проведенное там, очень быстро реагировать на такие ситуации научился. Поэтому довольно быстро наложил жгут, лангету, все сделал. Для меня была главная задача - это помочь раненым. Я каждый день думал: чем больше я живу, тем больше я помогаю», - рассказал награжденный гвардии лейтенант медицинской службы Александр Черкашин.

За несколько часов до концерта воспитанницы Петербургского пансиона Минобороны готовят угощение, ложка за ложкой укладывая начинку в пирожки. Подопечная Саша Мусаева до пансиона печь не умела, но теперь может гордиться этими своими пирожками с картошкой.

Корреспондент «Звезды» спрашивает у одной из воспитанниц, впервые ли она печет пирожки.

«Нет, не впервые, и я уверена, что они получатся вкусными на 100 процентов. Мы это делаем с любовью, заботой», - говорит Саша Мусаева.

Обучение здесь проходят девочки со всей страны. Большинство из них - это дочери военнослужащих. Кулинарный класс - как дополнение к очень сильной общеобразовательной программе, и печь они и правда умеют.

«Ну вот, прошли 20 минут - и очередная партия пирожков с пылу с жару готова. Здесь пирожки с картошкой, с капустой и с луком и яйцом. Всего девчонки испекли почти 100 пирожков», - рассказал корреспондент Павел Кутаренко.

Заместитель министра обороны Татьяна Шевцова - куратор пансиона и к каждому ее визиту здесь появляется что-то новое. Вот в студии дизайна и архитектуры воспитанницы разрабатывают проекты современных военных городков. А в классе кройки и шитья - спецзаказ. Воспитанницы сами придумали шевроны с весьма узнаваемым символом - буквой Z.

«Чтобы создать такой шеврон, нам нужно сначала нарисовать его в специальной программе. Здесь мы можем задать направление стежков и даже имитировать рваный край», - рассказала одна из воспитанниц-сестер Козик.

На каждый шеврон уходит всего две минуты. Весь процесс контролируют сестры-близняшки Ксюша и Юля Козик. Их родители - военнослужащие на Северном флоте.

«Мы понимаем всю серьезность ситуации, мы переживаем. Знаем, как тяжело военнослужащим и поэтому мы хотим таким образом поддержать их и показать, что мы с ними», - поделились воспитанницы пансиона Юлия и Ксения Козик.

И шевроны, и пирожки девочки привезли в Военно-медицинскую академию. Для военнослужащих, которые находятся там на лечении, - это как гостинцы из дома, где их ждут матери, жены и дочки.

Вот замминистра обороны Татьяна Шевцова предлагает военнослужащим угоститься пирожками и желает им скорейшего выздоровления.

«Здоровья вам! Мы за вас будем молиться. Всего вам самого хорошего», - пожелала замминистра обороны России.

Гвардии лейтенант Александр Черкашин закончил Военно-медицинскую академию всего два года назад. Там, на Украине, он спас 40 товарищей. По прогнозам коллег-медиков, Черкашин должен полностью поправиться в течение 10 месяцев.

И вернется в строй с медалью «За отвагу» и захватив подарок от девочек из пансиона Минобороны. Рассматривая полученный подарок от девочек - шеврон, гвардии лейтенант говорит, что он ему нравится и вдвойне приятнее то, что он сделан девичьими руками подопечных «Пансиона Минобороны России».

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