Детский конкурс «Стартуем к звездам!» объявил победителей

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В Культурном центре «Салют» 15 апреля прошел суперфинал пятого детского музыкального конкурса «Стартуем к звездам!». Его организатором является Центральный офицерский клуб Воздушно-космических сил при поддержке главного командования ВКС. В этом году конкурс приурочен к 110-летию со дня образования Военно-воздушных сил.

«Конкурс стал настоящим праздником юных талантов, которые съехались в Москву из многих уголков России, чтобы продемонстрировать свое исполнительское мастерство. За пять лет его проведения в нем приняли участие более 1000 детей, главным образом из семей военных, а также учащиеся суворовских училищ, кадетских корпусов и других учебных заведений военного ведомства, а также юнармейских отрядов из разных уголков нашей Родины», - поделился начальник Центрального офицерского клуба Воздушно-космических сил, заслуженный работник культуры Российской Федерации Владимир Лужбин.

Театрализованное шоу конкурса открыл флэшмоб «дефиле на темы русских народных песен» - в исполнении ансамбля ударных инструментов ФГКОУ «Тверское суворовское военное училище Министерства обороны Российской Федерации» (руководитель Марк Ким).

В начале гала-концерта начальник Центрального офицерского клуба ВКС Владимир Лужбин зачитал обращение ко всем участникам конкурса от имени заместителя главнокомандующего Воздушно-космическими силами по военно-политической работе генерал-лейтенанта Александра Максимцева.

В конкурсе этого года приняли участие финалисты от шести до 16 лет. Они состязались в трех возрастных категориях и в четырех номинациях: «Вокальное искусство», «Хореография», «Инструментальное исполнительство», «Театральная постановка/Оригинальный жанр».

С января по февраль жюри оценивало присланные музыкальные видеоработы. В марте прошли полуфинальные выступления, победители которых, согласно решению жюри, вышли в финал, где и разыгрывались Гран-при и первенство в конкурсных номинациях для солистов и музыкальных коллективов. В этом году более 100 конкурсантов представили Калужскую, Московскую, Воронежскую, Тверскую области, Кабардино-Балкарскую Республику, Москву и Севастополь и так далее.

Участников оценивало и награждало компетентное жюри. В его состав вошли заместитель начальника ФАУ МО РФ ЦСКА по военно-политической работе, двукратная олимпийская чемпионка, полковник Светлана Ишмуратова; член редколлегии, корреспондент газеты «Красная звезда» Ирина Павлюткина; ведущий программ на «Детском радио» Александр Морозов; журналист и телеведущая Наиля Анварова; генеральный продюсер Национальной премии детского патриотического творчества Михаил Соколов; представитель компании Mary Kay Анастасия Богачева. Председателем жюри был генерал-майор Игорь Сулим.

В номинации «Инструментальное исполнительство» победили ансамбль ложкарей «Задоринка» Домодедовская детская хореографическая школа имени Г.И. Федоровой (руководитель Елена Галкина) и ансамбль ударных инструментов ФГКОУ Тверское суворовское военное училище Воздушно-космических сил (руководитель Марк Ким).

В номинации «Художественное слово» награды завоевали Артем Датов «Театр-школа Ералаш» (Москва) и Ярослава Ячменева МБОУ «Школа №29» (Балашиха). В номинации «Вокальное искусство» одержали победу Кирилл Чесноков (Клин), младший ансамбль мастерская голоса «Путеводная звезда» (Одинцово), и Эстрадная студия «Новые звезды» (Чехов).

В номинации «Хореография» победили ведущий творческий коллектив хореографический ансамбль «Веселуха» (Москва), творческий центр Ангелины Шкарупиной «БРОСКО» (Москва) и хореографический коллектив «ТОТ» НУДО ПЦ МО (Одинцово).

«Детский конкурс, который пятый год подряд проводит Центральный офицерский клуб ВКС, в очередной раз доказал, что Россия по-прежнему очень богата юными талантами, которые способны радовать своим творчеством, и при бережном к ним отношении со временем могут стать звездами сцены», - поделилась своими эмоциями со сцены член жюри Светлана Ишмуратова.

Юными ведущими финала конкурса в этот вечер стали солистки школы вокала «Инвокс» Кристина Абрамова и Дарья Кончекова. Режиссерами постановщиками гала-концерта выступили заслуженный артист Российской Федерации Валентин Варецкий и начальник группы культурного обслуживания войск ЦОК ВКС Динарит Демченко.

Многие из членов жюри и гостей финала продемонстрировали поддержку конкурсантам своим исполнительским мастерством. На сцене КЦ «Салют» выступили Римма Брыжахина, трио «Violini» (руководитель Люция Крымская).

Конкурс «Стартуем к звездам!» является детским продолжением ежегодного всероссийского конкурса для ветеранов, военнослужащих ВКС и членов их семей «И звезды становятся ближе...».