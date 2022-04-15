Армения объявила о переходе на рубли в расчетах за российский газ
Армения объявила о переходе на рубли в расчетах за российский газ
© Фото: ТРК "Звезда"
Армения объявила о переходе на рубли в расчетах за российский газ
|
Армения объявила о переходе на рубли в расчетах за российский газ
Армения объявила о переходе на рубли в расчетах за российский газ
© Фото: ТРК "Звезда"
Армения объявила о переходе на рубли в расчетах за российский газ
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