Танкистам ЗВО вручили госнаграды за успешную охрану колонны обеспечения

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Танкистам экипажей Западного военного округа (ЗВО) вручили госнаграды за героизм и отвагу во время проведения спецоперации на Украине. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

В ходе спецоперации на Украине танковые экипажи ЗВО охраняют и сопровождают колонны материально-технического обеспечения. На одном из таких маршрутов колонна попала в засаду ВСУ. Танкисты вступили в бой и отразили атаку вражеских расчетов, уничтожили огневые точки и бронетехнику противника. Это позволило вовремя и без потерь доставить боеприпасы в назначенный район. За проявленный героизм и отвагу военнослужащим - прямо на передовых позициях - вручили государственные награды.

Ранее сообщалось, что спикер Совета Федераций Валентина Матвиенко вручила медали «За отвагу» бойцам, которые отличились во время спецоперации на Украине.