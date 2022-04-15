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«Люди радовались, плакали»: как в 1942 году в блокадном Ленинграде запустили трамваи

Павел Кутаренко
Алиса Краузе
05:58 15.04.2022
В 1942 году, в самый разгар Великой Отечественной войны, ленинградцы запустили блокадные трамваи, шокировав Германию.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Старейший трамвайный парк Петербурга - именно отсюда ровно 80 лет назад вышли на линию блокадные трамваи. В точной копии вагона-«американки» корреспондент «Звезды» прокатился с Константином Михайловичем Шпиллером - сыном директора парка в годы блокады.

Чтобы восстановить трамвайное движение в Ленинграде, его отца тогда вызвали с фронта. Таким образом важнейшая для города задача была выполнена.

«Вдруг люди идут по городу и видят, звонки какие-то раздаются. Вначале никто не мог понять, потом смотрят - трамваи пошли! На глазах людей слезы, радость, некоторые вставали даже на трамвайных путях на колени, бросались на кондукторов, целовали их, обнимали. Все почувствовали, что возрождается жизнь в городе - это был первый шаг к победе», - рассказал житель блокадного Ленинграда, Константин Шпиллер.

Движение трамваев в Ленинграде остановилось в декабре 1941. Сотни вагонов застыли на улицах. Изможденные от голода горожане были вынуждены ходить пешком и падали без сил. Уже к весне стало очевидно, что улицы необходимо убирать. Возникла угроза эпидемии, а поскольку все автобусы были мобилизованы и троллейбусная сеть не развита, решено было восстановить именно трамвайное движение.

«Необходимо было восстановить электроснабжение, тяговые подстанции, сами вагоны, контактную сеть, пути. Был проделан огромный объем работы и даже когда движения не было, работа продолжалась», - отметил начальник группы экскурсионно-выставочных программ ЭВК Павел Ялышев.

В музее городского электрического транспорта сохранились те самые блокадные вагоны. Деревянные салоны перекрасили в темный цвет, лампочки покрыли синей краской - все ради светомаскировки.

В годы блокады проезд на трамвае стоил 15 копеек - столько же, сколько и до войны. Бесплатным проезд оставался для детей ростом не больше метра. Именно из-за этого и пошло выражение - «метр с кепкой».

15 апреля 1942-го стало днем запуска трамвая. На снимках события пассажиры: военные, женщины и дети. Немцы были в шоке от того, что в погибающем, по их мнению, городе, смогли запустить общественный транспорт. Вот, что писал в своих воспоминаниях ефрейтор Фалькенхорст, который в тот день увидел трамваи с наблюдательного пункта.

«Они пустили трамвай! Русские? В Ленинграде, на седьмом месяце блокады? Я задумался - зачем же мы мерзли здесь всю зиму? Зачем росли леса крестов на дивизионных кладбищах? Зачем мы кричали о неизбежной гибели жителей города, о нашей победе, если они... пустили трамвай?!» - вспоминал ефрейтор Отто Фалькенхорст.

С Юрием Ивановичем Семеновым журналисты встретились возле памятника блокадному трамваю. Он водил точно такие же вагоны, правда, уже после войны. И для него это - не просто транспорт.

«Эту дату помнить нужно, потому что трамвай был символом наших ленинградцев. Как только он пошел, все люди приветствовали, бросали шапки кверху. Это символ нашего города», - заявил житель блокадного Ленинграда, водитель трамвая Юрий Семенов.

В 42-ом ему было всего четыре года, но он помнит, что вагоны тогда выводили на линию женщины и подростки. За годы блокады погибло больше трех тысяч сотрудников трамвайных парков Ленинграда. Но именно трамвай тогда спас тысячи жизней и помог городу выстоять.

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