Сажает БпЛА и обманывает ракеты: как работает суперсовременный комплекс РЭБ в ходе спецоперации

Комплекс радиоэлектронной борьбы С4 из семейства «Красух» не дает противнику ни шанса в ходе спецоперации РФ по защите Донбасса.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Первое впечатление - это маскировка, которую соблюдают эти подразделения. По таким дорогам проехать может только военная техника. Ну а лабиринты из зарослей не оставляют и шанса случайно наткнуться на позиции российских комплексов.

В непроходимых зарослях, спрятались комплексы радиоэлектронной борьбы. Бойцы охранения, кажется, вырастают прямо из-под земли. Их задача - обнаружить и ликвидировать диверсионно-разведывательные группы противника. Большинство комплексов радиоэлектронной борьбы мы показать не можем, но вот многофункциональный модуль С4 семейства «Красух», который впервые проходит испытание в боевых условиях, грех скрывать.

Тщательно замаскированный комплекс подавляет каналы управления вражескими беспилотниками и радиолокационные бортовые системы авиации противника. Радиус действия таких машин - несколько сотен километров. Если хоть одна «птичка» залетит в этот круг, ослепнет, оглохнет и упадет.

Сначала цель обнаруживают, затем вычисляют частоты и цифровые коды, на которых строится управление летательными аппаратами. Кстати, параметры эти меняются по нескольку раз в минуту. Действия специалистов напоминают работу нейрохирурга.

«Комплекс зарекомендовал себя очень хорошо. Работает безотказно. В любых погодных условиях. Основная задача у нас - это прикрытие группировки войск от радиолокационной разведки противника, прицельных ударов авиации», - обозначил военнослужащий Артем.

Рядом работает комплекс «Москва». Задача обнаружения летательных аппаратов в первую очередь лежит вот на этих антеннах. Подобные комплексы стоят везде, где сосредоточены наши войска. Они не только беспилотники сажают, но и вынуждают ракеты противника уходить выше и попадать в зону действия наших средств ПВО. Только за минувшие сутки это подразделение радиоэлектронной борьбы посадило 12 «Байрактаров».