Десять российских детей вернулись из Сирии на родину спецбортом МО РФ

Шесть мальчиков и четыре девочки, проживавших на территории лагеря беженцев в Сирии, прибыли в РФ.

© Фото: ТРК "Звезда"

При содействии Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой из Сирии на родину вернулись еще 10 российских детей. Среди них шесть мальчиков и четыре девочки возрастом от пяти до 17 лет.

Сотрудники аппарата детского омбудсмена провели переговоры с представителями администрации лагерей беженцев, расположенных в Заевфратье. Их итогом стала передача 10 российских детей, находившихся в лагере «Рож».

Спецборт Министерства обороны с детьми в ночь на 15 апреля совершил посадку на аэродроме Чкаловский. Сразу после прибытия детей направили в одно из медицинских учреждений Москвы. После полного медицинского обследования и реабилитации они будут переданы родственникам и поедут в новые семьи в Ханты-Мансийский автономный округ (Югру), Республику Дагестан и Адыгею, Тюменскую и Калужскую области.

Региональные уполномоченные по правам ребенка на местах будут оказывать помощь семьям и детям по всем вопросам, включая медицинское сопровождение, реабилитацию, оздоровительный отдых, устройство в детские образовательные учреждения, получение социальных выплат и пособий. Также, при необходимости, будет предоставляться юридическая поддержка.

Выполнение этой задачи стало возможно благодаря взаимодействию МИД, Минобороны, Минздрава России и сотрудничеству с властями Сирийской Арабской Республики. Детский омбудсмен координирует работу специально созданной межведомственной комиссии по вопросу оказания содействия возвращению детей на родину.

С декабря 2018 года из зон вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке на территорию Российской Федерации уже возвращены 374 ребенка. Все они передаются под опеку в семьи родственников.