Обманывали россиян: сеть подпольных колл-центров мошенников раскрыли в Бердянске

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Несколько ударов кувалдой, и дверь поддалась. Сотрудники Росгвардии освободили проход в здание подпольного колл-центра, работники которого занимались незаконной деятельностью и обманывали население.

Заходим в помещение вслед за оперативниками. Еще на входе подозрения подтверждаются: офис телефонных мошенников. На вид, как будто покинутый в спешке - отсюда ничего не успели вывезти.

Именно отсюда мошенники совершали звонки людям. Видно, что в этом офисе была плотная рассадка, много мест. Компьютеры с гарнитурой и тексты-мотиваторы «нет ничего невозможного» и «время - деньги». На месте была обнаружена еще одна интересная деталь - напоминания с днями рождения сотрудников. Тут нет фамилий, есть только имена и год рождения. Видно по датам, что работала в основном молодежь.

«Да, молодые люди шли от безвыходности сюда работать. В городе работы не было с 14 года. Украина уничтожалась. Оставался выход: ехать за границу либо идти работать в такие мошеннические колл-центры», - объяснил оперативный сотрудник.

Рядовыми сотрудниками здесь, по словам специалиста, являлись молодые люди. Средняя же прослойка - уже среднее поколение. Это мошенники из мест не столь отдаленных, бывшие заключенные с опытом.

Бывалые обучали новичков мошенническим схемам. Оперативники нашли шпаргалки. В них пошагово, как под копирку - алгоритм убеждения.

Здесь же на доске была инструкция, что говорить людям по телефону. Что-то уже успели стереть, но главное видно. К примеру, пункт четвертый - написано «узнавать баланс» и, кстати, российский номер телефона. Так мошенники получали полный доступ к счетам и картам своих жертв. Переводили миллионы.

Третий по счету офис. Все та же контора, которая выманивала деньги у населения. Расположен неприметно - в спальном районе среди многоэтажек. Здесь под офис телефонных мошенников отведено целых три этажа и на каждом одна и та же картина. Тоже базы данных со списками номеров и личными сведениями. Некоторые улики не успели скрыть.

А еще здесь, судя по всему, приучали сорить деньгами - пускай и не настоящими. Ради быстрой наживы обманывали пожилых людей. Доверчивые пенсионеры были главной целью, а звонки шли, в основном, в Россию. В Бердянске орудовала целая сеть подпольных колл-центров. Сейчас оперативники устанавливают организаторов. Не исключено, что ниточки ведут в Днепр.