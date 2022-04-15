В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Обманывали россиян: сеть подпольных колл-центров мошенников раскрыли в Бердянске

Виктория Косогляденко
Алиса Краузе
05:00 15.04.2022
На территории украинского Бердянска разоблачили крупную сеть телефонных мошенников.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Несколько ударов кувалдой, и дверь поддалась. Сотрудники Росгвардии освободили проход в здание подпольного колл-центра, работники которого занимались незаконной деятельностью и обманывали население.

Заходим в помещение вслед за оперативниками. Еще на входе подозрения подтверждаются: офис телефонных мошенников. На вид, как будто покинутый в спешке - отсюда ничего не успели вывезти.

Именно отсюда мошенники совершали звонки людям. Видно, что в этом офисе была плотная рассадка, много мест. Компьютеры с гарнитурой и тексты-мотиваторы «нет ничего невозможного» и «время - деньги». На месте была обнаружена еще одна интересная деталь - напоминания с днями рождения сотрудников. Тут нет фамилий, есть только имена и год рождения. Видно по датам, что работала в основном молодежь.

«Да, молодые люди шли от безвыходности сюда работать. В городе работы не было с 14 года. Украина уничтожалась. Оставался выход: ехать за границу либо идти работать в такие мошеннические колл-центры», - объяснил оперативный сотрудник.

Рядовыми сотрудниками здесь, по словам специалиста, являлись молодые люди. Средняя же прослойка - уже среднее поколение. Это мошенники из мест не столь отдаленных, бывшие заключенные с опытом.

Бывалые обучали новичков мошенническим схемам. Оперативники нашли шпаргалки. В них пошагово, как под копирку - алгоритм убеждения.

Здесь же на доске была инструкция, что говорить людям по телефону. Что-то уже успели стереть, но главное видно. К примеру, пункт четвертый - написано «узнавать баланс» и, кстати, российский номер телефона. Так мошенники получали полный доступ к счетам и картам своих жертв. Переводили миллионы.

Третий по счету офис. Все та же контора, которая выманивала деньги у населения. Расположен неприметно - в спальном районе среди многоэтажек. Здесь под офис телефонных мошенников отведено целых три этажа и на каждом одна и та же картина. Тоже базы данных со списками номеров и личными сведениями. Некоторые улики не успели скрыть.

А еще здесь, судя по всему, приучали сорить деньгами - пускай и не настоящими. Ради быстрой наживы обманывали пожилых людей. Доверчивые пенсионеры были главной целью, а звонки шли, в основном, в Россию. В Бердянске орудовала целая сеть подпольных колл-центров. Сейчас оперативники устанавливают организаторов. Не исключено, что ниточки ведут в Днепр.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
02:59 В стране и мире
Видео
Выбраться из Мариуполя: как россиянка смогла вывезти мать из зоны боевых действий
01:17 Армия
Видео
Сигнал тревоги: на СФ отработали ликвидацию «пожара» на судне и спасение «утопающих»
23:59 Армия
Видео
Наемники из Польши и Канады, спецслужбы, ЧВК: кто воюет на стороне ВСУ в Донбассе
21:33 Армия
МО РФ: боевики заминировали плотину водохранилища Углегорской теплоэлектростанции в Светлодарске
20:14 В стране и мире
Путин образовал межведомственную комиссию СБ РФ по обеспечению технологического суверенитета в сфере IT
Популярное
Орешкин: в ближайшее время объявят о внеплановой индексации прожиточного минимума, МРОТ и других соцплатежей
Видео
МО РФ: ученые США из лаборатории под Харьковом ставили биоэксперименты над пациентами психбольницы
Видео
В Минобороны России заявили о добровольной сдаче еще 134 украинских военнослужащих
Видео
Расчеты комплексов «Штурм-С» и «Фагот» уничтожили огневые позиции бронетехники ВСУ
Видео
Экипажи Ка-52 уничтожили замаскированную огневую позицию артиллерии ВСУ
Видео
МО: если попытки ударов по объектам в РФ продолжатся, ВС нанесут удары по центрам принятия решений в Киеве
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.