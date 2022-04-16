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Мужество и собранность: в Минобороны рассказали о новых подвигах военных РФ на Украине

Алиса Краузе
00:00 16.04.2022
Военнослужащие ВС РФ продолжают демонстрировать решительность и профессионализм в ходе проведения спецоперации по защите ДНР и ЛНР.
Мужество и собранность: в Минобороны рассказали о новых подвигах военных РФ на Украине
© Фото: Минобороны России
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В Министерстве обороны России продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих. Они проявляют отвагу и мужество, демонстрируют тактическую выучку в ходе выполнения задач специальной военной операции на Украине.

© Минобороны России

Старший лейтенант Жанат Касенов, командир инженерно-дорожной роты

Группе под руководством старшего лейтенанта Жаната Касенова была поставлена задача, провести разведку маршрута движения тыловой колонны на предмет наличия взрывоопасных предметов на пути следования. В ходе ведения инженерной разведки Жанат обнаружил диверсионно-разведывательную группу украинских националистов, осуществлявшую минирование дороги.

Оценив силы противника, старший лейтенант Касенов принял решение атаковать неонацистов, несмотря на их численное превосходство. Благодаря высоким командным качествам и отличному знанию тактики ведения боя, Жанат Касенов грамотно выстроил систему огня с учетом особенностей местности и определил первоочередные цели.

Уничтожив сосредоточенным огнем позиции гранатометчиков, российские инженеры более двух часов вели бой с отчаянно сопротивлявшимися националистами, после чего противник капитулировал и отступил. После боя Жанат вместе с подчиненными приступил к разминированию путей прохода российской колонны. В ходе разминирования он лично обнаружил и обезвредил пять мин западного производства.

Мужественные и решительные действия старшего лейтенанта Жаната Касенова позволили безопасно продолжить движение войск, обеспечив сохранность колонны материальных средств и продуктов питания, и выйти в назначенный район без потерь.

© Минобороны России

Сержант Денис Краснов

Экипаж боевой машины пехоты под руководством сержанта Дениса Краснова в составе сводной маневренной группы вел ожесточенные бои с подразделениями украинских националистов. Умело маневрируя на участке местности, экипаж под руководством Дениса Краснова прицельным огнем уничтожил два автомобиля Урал и более 25 украинских боевиков.

В результате ответного вражеского залпа боевая машина сержанта Краснова получила повреждения и загорелась. Денис, мгновенно оценив ситуацию, эвакуировал из поврежденной машины раненых сослуживцев, вынес их в укрытие и оказал первую медицинскую помощь.

Благодаря профессиональным навыкам сержанта Дениса Краснова и четким управлением подчиненным личным составом противнику был нанесен существенный ущерб. При этом, потерь в экипаже Краснова допущено не было.

© Минобороны России

Капитан Сергей Овчар, командир мотострелковой роты

Капитану Сергею Овчару вместе с вверенной ему мотострелковой ротой была поставлена задача по организации обороны командного пункта. Мотострелки заблаговременно обеспечили прикрытие опасных направлений инженерными заграждениями, маневренными патрулями и сигнальными ракетами.

Во время нападения вооруженных формирований украинских радикалов на охраняемые объекты Сергей лично руководил обороной командного пункта. В ходе оборонительных боев с многократно превосходящими силами украинских националистов мотострелки под командованием капитана Овчара уничтожили более 10 единиц военной техники и большое количество живой силы противника.

Благодаря мужеству и героизму капитана Сергея Овчара нападение украинских радикалов на командный пункт было отбито. Это позволило обеспечить устойчивое и беспрерывное руководство группировкой российских войск.

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