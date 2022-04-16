Мужество и собранность: в Минобороны рассказали о новых подвигах военных РФ на Украине

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Старший лейтенант Жанат Касенов, командир инженерно-дорожной роты

Группе под руководством старшего лейтенанта Жаната Касенова была поставлена задача, провести разведку маршрута движения тыловой колонны на предмет наличия взрывоопасных предметов на пути следования. В ходе ведения инженерной разведки Жанат обнаружил диверсионно-разведывательную группу украинских националистов, осуществлявшую минирование дороги.

Оценив силы противника, старший лейтенант Касенов принял решение атаковать неонацистов, несмотря на их численное превосходство. Благодаря высоким командным качествам и отличному знанию тактики ведения боя, Жанат Касенов грамотно выстроил систему огня с учетом особенностей местности и определил первоочередные цели.

Уничтожив сосредоточенным огнем позиции гранатометчиков, российские инженеры более двух часов вели бой с отчаянно сопротивлявшимися националистами, после чего противник капитулировал и отступил. После боя Жанат вместе с подчиненными приступил к разминированию путей прохода российской колонны. В ходе разминирования он лично обнаружил и обезвредил пять мин западного производства.

Мужественные и решительные действия старшего лейтенанта Жаната Касенова позволили безопасно продолжить движение войск, обеспечив сохранность колонны материальных средств и продуктов питания, и выйти в назначенный район без потерь.