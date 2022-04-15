МО: ракетами воздушного базирования ВС РФ в течение дня поражено 10 объектов противника

Ранее в Минобороны РФ заявили о потере украинской стороной 2 213 танков и других боевых бронированных машин с начала спецоперации.

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В течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования Вооруженных сил Российской Федерации поражены 10 объектов противника. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Как заявляет МО РФ, среди уничтоженных объектов: в населенных пунктах Баравенково, Краматорск и Лисичанск три района сосредоточения подразделений 81-й и 93-й отдельных механизированных бригад украинских войск; в населенных пунктах Повстанское Одесской области и Новоелизаветовка два места сосредоточения украинской военной техники и вооружения; в районах населенных пунктов Парутино и Николаев склады ракетно-артиллерийского вооружения; в Ясеневое и Срибное пункты дислокации националистических формирований.

Ранее в Министерстве обороны России озвучили потери военной техники Украины. Украина потеряла 2 213 танков и других боевых бронированных машин с начала спецоперации.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов