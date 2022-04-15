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Фильм Наталии Метлиной и ТАСС получил спецприз Роскосмоса на кинофестивале

Алексей Баранов
17:59 15.04.2022
Руководитель отдела внешних коммуникаций ДКК ТАСС Екатерина Титова подчеркнула, что агентство продолжает популяризировать достижения России в космосе.
Фильм Наталии Метлиной и ТАСС получил спецприз Роскосмоса на кинофестивале
© Фото: Роскосмос
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Специальный приз госкорпорации «Роскосмос» на кинофестивале «Циолковский» получил совместный фильм телеканала «Звезда» и агентства ТАСС «Гагарин. Жизнь в хронике ТАСС». Награду вручил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин, за ней вышли режиссер - ведущая программы «Между тем» на телеканале «Звезда» Наталия Метлина и продюсер фильма - руководитель отдела внешних коммуникаций ДКК ТАСС Екатерина Титова.

Екатерина Титова отметила, что ТАСС сыграл большую роль в популяризации космонавтики.

«Космос - дело коллективное, в популяризации наших достижений в космосе огромное значение сыграли журналисты, тассовцы, которые действительно знали первый отряд космонавтов задолго до полета Юрия Алексеевича. Вместе с сообщением ТАСС, которое было передано 12 апреля, вместе с этим мы распространили еще фотографии Юрия Алексеевича», - отметила она.

Руководитель отдела внешних коммуникаций ДКК ТАСС подчеркнула, что агентство продолжает популяризировать достижения России в космосе. В частности, 17 ноября 2021 года ТАСС и Роскосмос подписали меморандум о сотрудничестве, в соответствии с которым на МКС был открыт корпункт ТАСС. Сейчас его возглавляет космонавт Олег Артемьев. Первым специальным корреспондентом агентства стал космонавт Александр Мисуркин. Его полет продлился 12 суток.

В рамках кинофестиваля «Циолковский» благодарность от Роскосмоса также получил старший фотокорреспондент ТАСС Сергей Савостьянов.

ТАСС представил на фестивале «Циолковский» документальный фильм «Гагарин. Жизнь в хронике ТАСС» - совместную работу агентства и телеканала «Звезда», а также спецпроекты на тему космонавтики - «Леонов, твой выход!», «Экспресс до МКС» и «Плутон»​. О фильме гостям фестиваля Екатерина Титова рассказала на встречах, которые прошли 12 апреля в Инновационном культурном центре и 13 апреля в Туристско-информационном центре «Калужский».

III Международный кинофестиваль фильмов и программ о космосе «Циолковский» проходит с 12 по 16 апреля в Калуге. ТАСС выступает его главным информационным партнером.

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