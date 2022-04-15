Красота разных уголков страны: завтра стартует новый этап конкурса «Новая Звезда-2022»

На телеканале «Звезда» стартовал конкурс, который собирает на сцене участников со всей России. И легче сезон от сезона им не становится.

© Фото: ТРК "Звезда"

«Новая звезда - 2022». Все та же сцена, те же декорации, а вот правила отбора стали жестче: судьи пропустят в финал только одного участника. Волнуется даже опытный ведущий.

Национальный колорит, переплетение востока и запада - это главная фишка проекта. Отразить красоту и самобытность разных уголков огромной страны: здесь стираются все часовые пояса, путеводной звездой становится музыка. А артистом легко может оказаться сын потомственных оленеводов.

«Люди ждут, раз костюм, значит язык должен быть интересным, значит чукотский! Песня будет на чукотском языке но с переводом на русский - чтобы людям было ясно о чем песня», - рассказал участник конкурса «Новая Звезда» от Чукотского автономного округа Вадим Чайвын.

Участники выходят из зоны комфорта - например те, кто привык исполнять классику - концентрируются на поп-музыке. А рок-исполнители примеряют джазовый вокал. Они поют и для миллиона телезрителей, и для одного единственного в зале.

«Я то понимаю кому я пою, человеку, который сидит в зале... конкретной девушке», - рассказал участник конкурса "Новая Звезда" от Саратовской области Василий Пасечник.

Голосовой диапазон крымчанки Валерии Кравченко - от малой «Фа» до «Ми бемоль» - две с половиной октавы - академический вокал. И каждый раз, перед тем, как выйти на сцену, она повторяет одно.

«Есть несколько ритуалов - я практически ни с кем не общаюсь, во-вторых - я медитирую, для того, чтобы полностью погрузится в музыку, я хочу прожить песню, подарить ее людям», - рассказала участница конкурса «Новая Звезда» из Крыма Валерия Кравченко.

В гримерной не бывает пусто: в руках опытных стилистов создаются новые образы, за гардеробной участники вовсю распеваются. Снять напряжение каждый пытается по-разному, например, юмором.

«Мне сейчас очень спокойно, я готова дать пять концертов сейчас, принимаю заказ концертов», - рассказала участница конкурса «Новая Звезда» от Краснодарского края Маргарита Багдасарян.

Пока они исполняют свои любимые песни - хорошо изученные, отрепетированные, известные всем хиты. Жюри предупреждает уже сейчас - чем дальше, тем сложнее: в финале придется исполнить абсолютно новые композиции, написанные специально для проекта.

«Одно дело, когда ты перепеваешь известную песню, когда пытаешься имитировать мелизмы, голос любимого исполнителя и кумира, а другое дело, когда тебе дают чистый материал и ты должен его сделать вкусным, красивым, интересным, донести его правильно», - рассказала жюри конкурса Зара.

Членами жюри могут стать и телезрители - SMS-голосование будет доступно в течение суток после завершения эфира.