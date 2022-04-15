Армия Армия Армия

Работает спецназ: как бойцы Росгвардии зачищают дома от украинских националистов в ЛНР

Валентин Гвоздев
18:03 15.04.2022
Отряд делится на группы по пять человек и тут же приступает к работе. Движения спецназа выверены до миллиметра, проверка квартиры занимает всего несколько секунд.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Ежедневно от украинских националистов освобождают все новые территории в Луганской Народной Республике, однако в отвоеванных кварталах нужно проверить каждый дом. Все передвижения по городам делаются только в бронированной технике.

Отряд делится на группы по пять человек и тут же приступает к работе. Движения спецназа выверены до миллиметра, проверка квартиры занимает всего несколько секунд, однако скорость здесь не главное. Сплошная зачистка подразумевает осмотр каждого помещения. Поэтому всем жителям рекомендовано при уходе из квартир оставить ключи соседям или старшему по подъезду, в противном случае дверь придется выломать.

С местными жителями бойцы ведут себя вежливо и учтиво, и сами люди к таким проверкам относятся с пониманием. Те же, чьи квартиры приходится вскрывать, могут не беспокоиться за сохранность вещей и техники. Охрану всего этого имущества тоже берет на себя Росгвардия.

Среди изъятого у украинских националистов нередко встречаются краденые вещи - часы, советские награды или женские украшения. Ближе к линии соприкосновения обнаруживают тайники с гораздо более опасными находками - оружие и противотанковые комплексы зарубежного производства. Ликвидация таких схронов тоже входит в перечень обязательных задач проводимых операций.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:22 Армия
Видео
Дожать боевиков: как бойцы ДНР берут под контроль здание за зданием в Мариуполе
16:47 В стране и мире
СМИ: глава «Роснано» попросил Генпрокуратуру проверить работу компании за годы при Чубайсе
15:45 В стране и мире
Новак заявил, что ЕС вряд ли заменит российские нефть и газ в ближайшие 5-10 лет
15:01 В стране и мире
МГБ ЛНР сообщило, что украинские спецслужбы готовят теракт в Луганске
15:56 В стране и мире
СК расследует присутствие на Украине бойцов Французского иностранного легиона
Популярное
Видео
В Минобороны России сообщили об уничтожении цехов производства ЗРК на заводе «Визар» на окраине Киева
Красота разных уголков страны: завтра стартует новый этап конкурса «Новая Звезда-2022»
Видео
«Есть за 40 тысяч, есть за миллион»: как «сопровождают» ускоренное получение еврейского гражданства
Орешкин: в ближайшее время объявят о внеплановой индексации прожиточного минимума, МРОТ и других соцплатежей
Видео
МО РФ: ученые США из лаборатории под Харьковом ставили биоэксперименты над пациентами психбольницы
Видео
В Минобороны России заявили о добровольной сдаче еще 134 украинских военнослужащих
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.