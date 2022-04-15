Работает спецназ: как бойцы Росгвардии зачищают дома от украинских националистов в ЛНР

Отряд делится на группы по пять человек и тут же приступает к работе. Движения спецназа выверены до миллиметра, проверка квартиры занимает всего несколько секунд.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Ежедневно от украинских националистов освобождают все новые территории в Луганской Народной Республике, однако в отвоеванных кварталах нужно проверить каждый дом. Все передвижения по городам делаются только в бронированной технике.

Отряд делится на группы по пять человек и тут же приступает к работе. Движения спецназа выверены до миллиметра, проверка квартиры занимает всего несколько секунд, однако скорость здесь не главное. Сплошная зачистка подразумевает осмотр каждого помещения. Поэтому всем жителям рекомендовано при уходе из квартир оставить ключи соседям или старшему по подъезду, в противном случае дверь придется выломать.

С местными жителями бойцы ведут себя вежливо и учтиво, и сами люди к таким проверкам относятся с пониманием. Те же, чьи квартиры приходится вскрывать, могут не беспокоиться за сохранность вещей и техники. Охрану всего этого имущества тоже берет на себя Росгвардия.

Среди изъятого у украинских националистов нередко встречаются краденые вещи - часы, советские награды или женские украшения. Ближе к линии соприкосновения обнаруживают тайники с гораздо более опасными находками - оружие и противотанковые комплексы зарубежного производства. Ликвидация таких схронов тоже входит в перечень обязательных задач проводимых операций.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов