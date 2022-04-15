Начальник войск РЭБ ВС РФ рассказал о борьбе с вмешательством иностранной разведки в обмен данными по сотовой связи

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С помощью применения средств радиоэлектронной борьбы возможно полностью свести на нет технологическое преимущество противника, что делает эффект от таких средств почти такой же результативной атакой, как огневое поражение высокой точности. Об этом рассказал начальник войск РЭБ ВС РФ генерал-лейтенант Юрий Ласточкин.

Основными направлениями развития, намеченными для российских войск радиоэлектронной борьбы, являются формирование космического сегмента на основе группировки космических аппаратов, разработка средств функционального поражения радиоэлектронных средств электромагнитным излучением, создание разведывательно-ударных комплексов РЭБ на базе реактивных систем залпового огня и БпЛА, а также формирование Единого информационно-коммуникационного пространства войск РЭБ и его интеграцию в Единое информационно-коммуникационное пространство ВС РФ.

Ключевой задачей РЭБ в мирное время, по словам Ласточкина, выступает радиотехнический контроль использования радиочастотного спектра. Данная миссия лежит на плечах Единой системы комплексного технического контроля Вооруженных сил России.

«Эффективное ее выполнение обеспечивает получение данных о реально складывающейся радиоэлектронной и электромагнитной обстановке», - цитирует генерал-лейтенанта газета «Красная звезда».

Как отметил начальник войск РЭБ, в настоящее время одним из перспективных направлений развития системы радиоэлектронной борьбы является создание технологий с применением искусственного интеллекта. Соответствующая тема обсуждалась на заседание координационного научно-технического совета в конце 2021 года.

По оценке специалистов, внедрении элементов ИИ поспособствует заметному снижению нагрузки на человека-оператора техники РЭБ. Качество техники благодаря таким инновациям также значительно возрастет.

Так, к примеру, адаптацию средств радиоэлектронной борьбы к высокой динамике современных военных операций планируется провести за счет автоматизированных систем управления, которые существенно сократят время принятия решений. Внедрять технологии искусственного интеллекта намереваются, в том числе в автономно действующие робототехнические платформы, которых становится все больше год от года.

«Методы компьютерного зрения, распознавания и синтеза речи будут применяться в комплексах обеспечения испытаний техники РЭБ для воспроизведения радиоэлектронной обстановки, соответствующей реальной», - заметил Ласточкин.

Помимо этого, ИИ, как указал начальник войск РЭБ, сможет повысить эффективность мер по защите объектов от высокоточного оружия. Принимающиеся в последнее время Минобороны и властями РФ действия, по его мнению, являются хорошей основой для быстрого внедрения подобных технологических новшеств.

Самую значимую часть теоретической и практической работы в области радиоэлектронной борьбы выполняют сотрудники Научно-исследовательского испытательного института (радиоэлектронной борьбы) Военно-воздушной академии имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина. Для привлечения в НИИИ молодых научных сотрудников ведется деятельность по повышению престижа труда в вузе, в том числе путем решения социальных вопросов.

Одной из проблем, которую сегодня активно изучают ученые, привлеченные к работе по развитию РЭБ, выступает проблема несанкционированного использования мобильной связи. Это необходимо в связи с тем, что обмен информацией с использованием сотовой связи, который производят организации МО РФ и других органов исполнительной власти России, является одной из мишеней иностранной разведки.

«Уже сегодня специальными службами стран НАТО активно используются ложные базовые станции для принудительного подключения абонентов сотовой связи. При этом специалисты иностранной разведки получают возможность не только прослушивания сотовых телефонов и просмотра текстовых сообщений, но и выборочного блокирования абонентов и их дезинформирования путем рассылки ложных сообщений», - объяснил Ласточкин.

Для борьбы с этой угрозой молодые ученые НИИИ (РЭБ) разработали систему противодействия несанкционированному доступу к информации абонентов сотовой связи. Изобретение было продемонстрировано на «Международном военно-техническом форуме «Армия-2021», где получило высокую оценку от Минобороны. К настоящему моменту она способна работать с сотовой связью стандартов 2G, 3G и 4G. Идет разработка аналогичной технологии для связи 5G.

В процессе оснащения войск РЭБ современными перспективными образцами техники проводится предварительный цикл испытаний, во время которого проверяют эксплуатационные и технические характеристики новой техники. Проверка осуществляется в максимально приближенных к войсковым условиях.

Специально для проведения испытаний техники РЭБ с самолетными средствами создан комплекс испытаний и оценки эффективности средств радиоэлектронной борьбы «Контроль-С». С его помощью возможно производить тестирование технических характеристик средств во всех режимах работы, которые могут быть установлены тактико-техническими заданиями.

«Таким образом, реализуется принцип «безоблетных» технологий - испытаний, позволяющих получать достоверную оценку технической готовности техники РЭБ без привлечения реальных самолетов», - обозначил начальник войск РЭБ ВС РФ.

В завершении Юрий Ласточкин поздравил ветеранов, личный состав войск, гражданский персонал, ученых, конструкторов, работников промышленности с Днем специалиста радиоэлектронной борьбы, отмечающимся в России 15 апреля. Он пожелал им крепкого здоровья, благополучия и новых творческих успехов на благо страны.