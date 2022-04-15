Водяные колеса Хамы: в Сирии восстановили древние гидротехнические сооружения

В Сирии восстановили древние колеса-нории. Они работали как водопроводы, но были повреждены в результате боевых действий. Корреспондент «Звезды» Игорь Лапик побывал в Хаме, где ведутся восстановительные работы.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Как бежит вода, можно любоваться часами, а звуки, издаваемые этим инженерным сооружением древних, словно переносят тебя в глубину веков. Такие водяные колеса имеют название - нории. Их строили еще во времена Римской империи. Они работали как насосы - для забора воды из рек и подачи ее через систему акведуков в города и для орошения полей. Лопатки черпают воду и доставляют ее в лоток, по которому она уже течет дальше.

«Хама известна во всем мире как ныне единственный город на Земле, где еще остались нории. И чтобы их увидеть, вы должны приехать именно к нам», - рассказал глава департамента по сохранению норий Мухаммад ас-Саф.

Когда-то нории можно было встретить по всему Ближнему Востоку, везде, где протекали мощные реки. Нынешняя Эль-Аси в сирийской Хаме во времена Древней Греции имела название Оронт. В ее русле было четыре водяных колеса разного диаметра. Почти все они были повреждены, как в далеком прошлом, так и в ходе недавней гражданской войны. Сейчас же начался процесс реконструкции.

Водоподъемные колеса стали настоящим символом Хамы. Благодаря этому историческому бренду в город всегда тянулись туристы. Местные мастера сейчас изготавливают маленькие копии норий, чтобы привлечь внимание и популяризировать в мире символ их родины.

Здесь очень благодарны России за то, что наша страна спасла их историческое наследие. Во время боевых действий террористы очень близко подобрались к Хаме. Но сирийская армия при поддержке российских ВКС сумела их остановить на подступах к столице провинции. Благодаря этому новые поколения будут иметь возможность слышать звуки древних норий, о которых еще античные поэты слагали стихи и песни.