В Минобороны России заявили об уничтожении украинского истребителя Су-27 под Харьковом

Как сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков, самолет ВСУ был поражен в районе населенного пункта Лозовая.

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Российские войска противовоздушной обороны сбили в небе над Харьковской областью украинский истребитель Су-27. Самолет был поражен в районе населенного пункт Лозовая. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Лозовая в Харьковской области сбит в воздухе истребитель Су-27 воздушных сил Украины», - заявил Конашенков на брифинге.

Также Конашенков сообщил, что зенитным ракетным комплексом С-400 был сбит украинский вертолет Ми-8, который совершил атаку на жителей мирного населенного пункта Климово в Брянской области. Вертолет был поражен во время возвращения на базу.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Василий Аристархов