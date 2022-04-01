Минобороны опубликовало кадры сопровождения колонн военной полицией РФ в ходе спецоперации

Минобороны России опубликовало видео действий подразделений военной полиции по сопровождению военных колонн в ходе специальной операции ВС РФ.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Военные полицейские Вооруженных Сил Российской Федерации поддерживают порядок в освобожденных от ВСУ и националистических батальонов населенных пунктах, несут службу на блокпостах, осуществляют контроль за движением на автотрассах, сопровождают военные автоколонны.

Начальник штаба сводного подразделения военной полиции капитан Илья Лапенко рассказал журналистам, что все поставленные задачи его подчиненные выполняют во взаимодействии с приданными противотанковыми подразделениями, разведчиками, военными инженерами.

«На нас дополнительно была возложена задача не допустить прорыва разведывательно-диверсионных групп противника с целью подрыва моста, а также борьба с беспилотными летательными аппаратами. Мост являлся главной транспортной артерией для подвоза горючего, боеприпасов и продовольствия для войск на передовую», - указал капитан Илья Лапенко.

По его словам, неприятель неоднократно предпринимал попытки закладки мин на путях следования колонн. Также украинские силовики пытались минировать мостовые опоры.

«Однако, эти мины своевременно обнаруживались и оперативно обезвреживались. Также, в зоне ответственности нашего подразделения удалось сбить несколько украинских беспилотных летательных аппаратов», - указал военный полицейский.

Лапенко отметил, что благодаря слаженной работе удалось сохранить важный объект инфраструктуры, а также обеспечить беспрепятственный проход колонн в установленные сроки.

Материал подготовили Алиса Краузова и Олег Давыденко