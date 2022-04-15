Армия Материалы Следствия «Всю семью порезали ножами»: МО РФ обнародовало новые свидетельства зверств украинских националистов в годы ВОВ Алиса Краузе Минобороны России в рамках проекта «Архивы помнят все!» опубликовало новые документальные свидетельства зверских преступлений украинских националистов в годы Великой Отечественной войны. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Минобороны России на основе документов из фондов Центрального архива военного ведомства запускает очередной исторический мультимедийный раздел в рамках проекта «Архивы помнят все!». Исторические материалы раздела свидетельствуют о многочисленных фактах зверских преступлений украинских националистов в отношении мирного населения, представителей местных советских органов власти и военнослужащих Красной Армии. Кроме того, многие документы недвусмысленно указывают, что украинские националисты образца 40-х годов прошлого века, как и их сегодняшние последователи, действовали отнюдь не самостоятельно, а под внешним управлением - под диктовку гитлеровцев, которые использовали бандеровцев в целях истребления непокорных советских народов. Во многих архивных документах, описывающих зверства немецких фашистов в отношении советских граждан, отмечается причастность к этим преступлениям украинских националистов. Так, в опубликованном акте о зверствах немецко-фашистских захватчиков от 15 января 1944 года сообщается, что, оккупировав город Корец, немецко-фашистские захватчики сразу приступили к массовому истреблению населения, для чего они также использовали украинских националистов. «В июле месяце 1943 года в с. Рыгочено Корецкого района украинские националисты, натравленные немцами, предложили семье Войцеховского Адама Антоновича, по национальности поляк, принять православную веру», - указывается в материале. Однако после того, как он исполнил их требование, националисты «всю семью порезали ножами, частично убили, сожгли хозяйство, хаты. Трупы пострадавших были брошены в огонь». © Минобороны России Другой акт, составленный 23 августа 1944 года, свидетельствует, что и на территории Польши гитлеровцы использовали украинских националистов, в частности, для гонения верующих поляков. В документе описан эпизод нападения на прихожан, пришедших в церковь, и жестокого убийства священника. «Ксенедзу бандеровцы сломали руки и ноги, а затем выстрелили ему в рот, в результате чего он скончался. С убитого они сняли всю одежду и оставили голым лежать. В течение пяти дней немцы запретили хоронить ксендза. Костел немцами был полностью ликвидирован», - обозначено в тексте. © Минобороны России Многочисленные преступления украинских националистов, в том числе совершенных на службе у немцев, зафиксированы и в донесениях военного прокурора 61-й армии. Среди них одиночные убийства и массовые расстрелы граждан. Так, согласно одному из донесений, с сентября по декабрь 1943 года в селе Селец Ровенской области банда националистов совершила зверскую расправу над местными жителями. «Всего было убито и зверски замучено более 50 чел. советских патриотов, в том числе женщин, стариков и детей», - указано в донесении. © Минобороны России После освобождения территорий и ухода немецко-фашистских оккупантов украинские националисты продолжали творить свои зверства. Особая жестокость и изуверство отмечены в акте судебно-медицинской экспертизы от 29 мая 1944 года. В ней даны результаты исследования четырех трупов, которые были найдены вблизи деревни Хрыцки Ровенской области. Накануне ночью в этот населенный пункт вошла банда украинских националистов количеством в 15 человек. Они под видом партизан вызвали и вывели четырех граждан, изрезанные тела которых с рассветом были обнаружены вблизи деревни. Одна из убитых после мучительных издевательств и удушения была за ноги подвешена к дереву, второй – повешен на балку угла сарая, двое оставшихся были найдены на дороге. В документе присутствует подробное описание следов издевательств над жертвами. Украинские националисты, убивая людей, приписывали свои террористические действия советским воинам, пытаясь тем самым очернить их и запугать местное население, настроить его против советской власти. Об этом свидетельствует политдонесение политотдела 13-й армии от 26 июля 1944 года, в котором говорится, что хотя население было воодушевлено приходом Красной Армии, в первые дни после освобождения многие жители прятались. «Под влиянием фашисткой пропаганды, боясь Красной Армии, они разбегаются по лесам, оврагам и возвращаются на 3-4 день, т.е. тогда, когда убеждаются, что Красная Армия мирных жителей не трогает, - обозначено в тексте. В донесении отмечается, что фашисты и украинские националисты, клевеща на Красную Армию, рассказывали про зверства, которые якобы творили советские бойцы и командиры. Влияние их пропаганды доходило до такого уровня, что часть населения, особенно принадлежащих к польской национальности, уходила вместе с отступающими немцами. «Поляки бояться оставаться здесь - не столько Красной Армии, сколько украинских националистов, которые с уходом Красной Армии вперед могут вырезать всех поляков», - сообщают в документе. Еще до начала Великой Отечественной войны на восточной территории оккупированной Польши гитлеровцы стали культивировать националистические идеи среди украинцев, тем самым уже заранее подготавливая будущих пособников в предстоящем нападении на Советский Союз. Это подтверждает опубликованный документ 1940 года - разведсводка Западного особого военного округа о деятельности украинских националистов на территории Генерал-губернаторства (Польши) в пограничных с СССР районах. «В ряде деревень пограничной с СССР полосы учителя украинских националистических школ, усиляя шовинистическую пропаганду, говорят: "Украину нужно создавать теперь или никогда. С помощью немцев мы все как один человек должны освободить свою Украину. Войск теперь у нас много. Большевики не выдержат, когда начнут на них наступление Германия, Япония, Италия и Франция "», - указывается в документе. © Минобороны России О прямой поддержке украинских националистов в Польше со стороны Германии прямо сообщается в следующих строчках документа: «Продолжается всяческая поддержка украинских националистических организаций с материальным подкармливанием их руководителей». Уже в первые месяцы Великой Отечественной войны немцы на оккупированных территориях Украинской ССР для своих целей использовали националистов, которые, как свидетельствует внеочередное донесение 31-го стрелкового корпуса в ГлавПУРККА от 5 августа 1941 года, стали вместе с фашистами совершать преступления. «Разжиганием национальной розни, натравливанием украинцев на евреев немцы и националисты стремились затушевать свои грабежи и разбои. Малейшее сопротивление со стороны жителей сразу же подавлялось силой», - обозначается в тексте. Подробно о том, каким образом на захваченных территориях немцы, привлекая националистов, создавали структуру оккупационной власти, говорится в сообщении Центрального штаба партизанского движения от 10 октября 1942 года. «После занятия города Киева 18 сентября 1941 года немцы сразу же приступили к организации административных управлений. Была учреждена как высший орган гражданского управления в городе городская управа. Во главе управы в начале был поставлен украинский националист профессор Александр Оглоблин», - описывается в материале. Здесь же отмечается интересный факт, говорящий о том, что в Киевской области значительная часть радикально настроенных украинцев были приезжими с западных регионов страны. «С приходом немцев в Киев начали стекаться с запада украинские националисты. Они горячо взялись за создание “Самостийной Украины... повели работу по разжиганию национальной розни, ставя вопрос о выселении за пределы Украины “кацапов” и др. национальностей», - утверждают авторы рассекреченного материала. © Минобороны России В донесении Политического управления 1-го Белорусского фронта от 31 мая 1944 года в деталях раскрывается деятельность основных украинских националистических движений на оккупированных территориях и недвусмысленно указывается на причастность националистов к геноциду советского народа, который осуществляли немецкие нацисты. «Руководитель ОУН* бывший полковник петлюровской армии Мельник и его помощник Бандера во всех городах и районах, оккупированных немцами, ввели организацию “украинской полиции и милиции”. Она сотрудничала с немцами в проведении массового уничтожения советских граждан», - обозначается в тексте. © Минобороны России Здесь так же, как и в других архивных материалах, отмечается то, что служить гитлеровцам националисты стали с первых дней войны. «Сразу же после нападения Германии на СССР оуновцы выступили с антисоветскими воззваниями, а также явились организаторами “украинского стрелкового корпуса”.., входившего в состав германской южной группы армии», - обозначается в донесении. Дальше в документе приводятся факты сотрудничества националистов с немцами: те строили для фашистов мосты, они вместе вели бои против Красной Армии, бандеровцы помогали немецкой разведке. По ходу Великой Отечественной войны, особенно начиная с 1943 года, становилось все яснее, что разгром нацисткой Германии - это лишь вопрос времени. Данное обстоятельство вызывало замешательство в украинской националистической среде, полностью поддерживающей гитлеровский режим. Все чаще националисты стали заявлять о том, что их борьба за «самостийную Украину» - это борьба и против немцев. Однако, согласно документам 1944-1945 годов, они, несмотря на это, продолжали до последнего подчинятся гитлеровцам и, боясь наказания за собственные преступления, оказывали упорное сопротивление Красной Армии. Так, факты, доказывающие взаимодействие гитлеровцев и якобы выступающих против них бандеровцев, приведены в докладной записке от 13 мая 1944 года командующему войсками 1-го Украинского фронта Маршаллу Советского Союза Георгию Жукову. «В селе Микитичах, северо-западнее Владимир Волынский, вначале этого года проходило совещание немцев и бандеровцев по вопросу совместной борьбы против наступающих частей Красной Армии и действующих в тылу противника отрядов советских партизан... Скрывая от украинского населения свою связь с немецкими военными и гражданскими властями, бандеровцы по сути действуют под диктовку немцев, получая от них за это вооружение, обмундирование и другое военное имущество», - отмечается в материле. Это оружие националисты применяли не только против партизан и военнослужащих Красной Армии, но и против мирного населения. «Бандеровцы путем массового террора стремятся подавить у населения симпатии к советской власти», – говорится в докладной записке, в которой затем приведено несколько эпизодов зверств националистов, таких как расстрел в селе Щенятин 87 человек бывших советских активистов села. Кроме того, о тесном контакте националистов и гитлеровцев свидетельствуют и немецкие документы, такие как приказ бригадефюрера СС Бреннера личному составу 11-го полицейского полка СС. В этом документе, перевод которого опубликован в разделе, прописаны договоренности, достигнутые между националистами и представителями немецко-фашистского командования. «Немецкие части не подвергаются нападению со стороны УПА*», - подчеркивается в тексте. Более того, националисты должны были передавать немцам разведданные и пленных красноармейцев. «УПА* засылает лазутчиков, преимущественно девушек, в занятые врагом районы и сообщает результаты разведотдел у боевой группы. Пленные Красной Армии, а также советские партизаны препровождаются в разведотдел для допроса», - отмечается в приказе. Наиболее известным проявлением украинского коллаборационизма стала 14-я пехотная дивизия СС «Галиция»*, исторический формуляр которой, составленный Главным разведывательным управлением Генштаба Красной Армии, опубликован в разделе. Как свидетельствует данный документ, боевой дебют этого нацистского соединения, состоящего из украинских националистов, оказался бесславным. В июле 1944 года участвующая до этого только в карательных операциях дивизия впервые столкнулась с регулярными частями Красной Армии и тогда же попала в окружение. В результате этого она к 1 августа 1944 года была «снята с учета как разгромленная (будучи в окружении в районе юго-западнее Броды)». Также в документе, к которому прилагаются показания пленных, приказы командования дивизии, различные справки, отмечается низкий моральный дух солдат данного соединения. Так, значительное число украинцев, боясь быть наказанными за службу гитлеровцам, хотели дезертировать или перейти на сторону Красной Армии. «За боевыми порядками дивизии находятся немецкие кавалеристы, готовые воспрепятствовать силой оружия попыткам украинцев дезертировать», обозначено в тексте. Тем не менее, как сообщается в документе, многим удавалось сбежать и присоединиться к партизанам в Словакии и Югославии. Освобождая территорию Советской Украины от немецко-фашистских захватчиков, части Красной Армии неотвратимо двигались все дальше на запад – в логово нацистов, при этом оставляя в тылу избежавшие боев, затаившиеся остатки украинских националистических банд. Когда фронт вместе с основными силами советских войск уходил достаточно далеко, эти вооруженные формирования активизировали свою диверсионную и террористическую деятельность, тем самым играя на руку гитлеровцев. Последние, действуя в своих интересах, даже в таких условиях находили способ оказать помощь националистам, о чем свидетельствуют опубликованные в разделе материалы. Например, в донесении командира 43-й запасной стрелковой дивизии от 26 марта 1945 года, в котором речь идет о проведенных операциях по ликвидации бандеровских банд, сообщается, что они обладали хорошей немецкой подготовкой. Более того, в их составе непосредственно действовали немецкие военные специалисты. «Выяснилось, что банды УПА* достигали общей численностью до 650 человек и в большинстве случаев состояли из СС и частично из немцев. В процессе боя команды бандеровцами подавались на немецком и украинском языке». © Минобороны России Но, несмотря на ожесточенное сопротивление и подготовку, банды, состоящие из профессиональных кадров, прошедших немецкую военную школу, были разбиты. В докладе об операциях 43-й запасной стрелковой дивизии в период с октября 1944 года по 27 марта 1945 года тоже сообщается о хорошей военной подготовке украинских националистов. «Многие бандиты прошли немецкую школу, особенно руководящий состав... об этом свидетельствует то обстоятельство, что наряду с другими трофеями было захвачено большое количество уставов “Полевая служба” и ряд других учебников», - утверждается в документе, где подробно описана, а также схематично изображена структура и форма организации банд УПА*. Публикация из фондов Центрального архива Минобороны России документов направлена на сохранение исторической памяти и правды о кровавых массовых преступлениях и зверствах украинских националистов в отношении своего народа, которые последние годы намеренно предавались забвению преступным украинским режимом. *ОУН, УПА - организация запрещена на территории РФ *СС «Галиция» - организация запрещена на территории РФ В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика