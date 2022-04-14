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СМИ: ОБСЕ показала свою необъективность в Докладе о нарушении гумправа на Украине

алиса краузова
02:29 14.04.2022
Журналисты заявили, что получили доступ к полному тексту Доклада ОБСЕ о нарушении норм гуманитарного права на Украине с 24 февраля 2022 года.
СМИ: ОБСЕ показала свою необъективность в Докладе о нарушении гумправа на Украине
© Фото: Alexander Rekun Global Look Press
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Доклад ОБСЕ о нарушениях гуманитарного права на территории Украины с 24 февраля 2022 года якобы не имеет ничего общего с объективным расследованием. К такому выводу пришли журналисты, в распоряжении которых, по их заявлению, оказался этот документ.

В прессе отметили, что единственными источниками информации, на которые опирались авторы материала, будто бы выступали сведения официальных лиц Украины и западные ресурсы. При этом, как указали в СМИ, почти все 110 страниц доклада посвящены уверенным обвинениям РФ.

Так, по данным Telegram-канала «Рыбарь», миссия утверждает, что будто бы присутствуют «четкие признаки нарушений» гуманитарного права со стороны России. Однако, ничего якобы не указывает на проведение реального расследования событий: вместо этого используются ссылки на The Guardian, Observer и так далее.

Проблема обстрелов гражданских объектов во время спецоперации, по утверждению СМИ, преподносится исключительно как обстрелы территорий, подконтрольных ВСУ. При этом, будто бы никак не освещается ракетная атака Донецка с применением «Точки-У» 14 марта, унесшая жизни 20 мирных граждан.

Преступные действия Украины якобы упоминаются лишь вскользь, и то с оправдывающими пометками. К примеру, ОБСЕ будто бы пишет о расстреле российских военнопленных в Малой Рогани, но сразу же уточняет, что независимое подтверждение случившегося отсутствует.

В то же время авторы материала якобы не забывают подробно описать трудности, с которыми сталкиваются представители ЛГБТ в процессе конфликта. Немало внимания будто бы получают трансгендеры, которым не удается покинуть Украину из-за мужского пола в документах.

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