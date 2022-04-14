В центре «Патриот» состоялось заседание Комиссии МО РФ по инновационным проектам и технологиям

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По решению Комиссии в настоящее время проводятся 277 инициативных работ, из которых 222 планируются к завершению в 2022 году.

Повестка мероприятия предусматривала обсуждение актуальных вопросов создания инновационных разработок, максимально учитывающих реальные потребности Вооруженных Сил Российской Федерации.

Кроме того, участники выступили с докладами об инициативных разработках, выполняемых в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации.

В работе Комиссии приняли участие представители органов военного управления и заинтересованных организаций.

Специалистам и экспертам были представлены результаты работы Комиссии по инновационным проектам и технологиям по итогам 1 квартала 2022 года. 12 инновационных разработок, выполненных в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации в инициативном порядке. Специализированная тематическая выставка с образцами военно-технических новинок была развернута в Конгрессно-выставочном центре «Патриот» в рамках работы Комиссии Минобороны России по инновационным проектам и технологиям.