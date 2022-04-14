Армия Армия Армия

В центре «Патриот» состоялось заседание Комиссии МО РФ по инновационным проектам и технологиям

Игнат Далакян
22:49 14.04.2022
Повестка мероприятия предусматривала обсуждение актуальных вопросов создания инновационных разработок, максимально учитывающих реальные потребности ВС РФ.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

В Конгрессно-выставочном центре «Патриот» состоялось заседание Комиссии Министерства обороны Российской Федерации по инновационным проектам и технологиям.

В ходе заседания начальник Главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-майор Александр Осадчук заявил, что в интересах ВС РФ в рамках деятельности Комиссии в 2021 году было организовано проведение 207 инициативных работ, 33 из которых завершены с положительным результатом. Из них результаты 5 работ внедрены, а по 28 разработкам спланированы и проводятся мероприятия по внедрению.

© Минобороны России

По решению Комиссии в настоящее время проводятся 277 инициативных работ, из которых 222 планируются к завершению в 2022 году.

Повестка мероприятия предусматривала обсуждение актуальных вопросов создания инновационных разработок, максимально учитывающих реальные потребности Вооруженных Сил Российской Федерации.

Кроме того, участники выступили с докладами об инициативных разработках, выполняемых в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации.

В работе Комиссии приняли участие представители органов военного управления и заинтересованных организаций.

Специалистам и экспертам были представлены результаты работы Комиссии по инновационным проектам и технологиям по итогам 1 квартала 2022 года. 12 инновационных разработок, выполненных в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации в инициативном порядке. Специализированная тематическая выставка с образцами военно-технических новинок была развернута в Конгрессно-выставочном центре «Патриот» в рамках работы Комиссии Минобороны России по инновационным проектам и технологиям.

© Минобороны России

В числе инновационных решений особым вниманием пользовался инициативно разработанный VR-тренажер стрельбы из основных видов легких вооружений. Тренажер позволяет на более высоком уровне обеспечить тренировку навыков стрельбы по различным видам, как движущихся, так и статичных целей в различных погодных и тактических условиях.

© Минобороны России

В числе представленных образцов также можно выделить проект «Малогабаритный буксировщик воздушных судов с дистанционным управлением». Он позволяет осуществлять транспортировку путем загрузки передней стойки шасси самолета на грузовую платформу тягача. Такой способ позволяет сократить время буксировки и эффективность расстановки ВС в ангарах, на стоянках, в цехах авиапредприятий.

© Минобороны России

Выставка организована Главным управлением инновационного развития Министерства обороны Российской Федерации.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:33 Армия
МО РФ: боевики заминировали плотину водохранилища Углегорской теплоэлектростанции в Светлодарске
20:14 В стране и мире
Путин образовал межведомственную комиссию СБ РФ по обеспечению технологического суверенитета в сфере IT
19:54 Армия
Видео
МО РФ: оперативно-тактическая авиация поразила 7 военных объектов Украины в течение дня
17:01 В стране и мире
Видео
«Я просто лежал бы там сейчас»: раненый морпех ВСУ о решении сложить оружие в Мариуполе
16:16 Армия
Видео
В МО РФ раскрыли имена западных кураторов, задействованных в реализации военно-биологических программ на Украине
Популярное
Орешкин: в ближайшее время объявят о внеплановой индексации прожиточного минимума, МРОТ и других соцплатежей
Видео
МО РФ: ученые США из лаборатории под Харьковом ставили биоэксперименты над пациентами психбольницы
Видео
В Минобороны России заявили о добровольной сдаче еще 134 украинских военнослужащих
Видео
Расчеты комплексов «Штурм-С» и «Фагот» уничтожили огневые позиции бронетехники ВСУ
Видео
Экипажи Ка-52 уничтожили замаскированную огневую позицию артиллерии ВСУ
Видео
МО: если попытки ударов по объектам в РФ продолжатся, ВС нанесут удары по центрам принятия решений в Киеве
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.