В центре «Патриот» состоялось заседание Комиссии МО РФ по инновационным проектам и технологиям
Повестка мероприятия предусматривала обсуждение актуальных вопросов создания инновационных разработок, максимально учитывающих реальные потребности ВС РФ.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
В Конгрессно-выставочном центре «Патриот» состоялось заседание Комиссии Министерства обороны Российской Федерации по инновационным проектам и технологиям.
В ходе заседания начальник Главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-майор Александр Осадчук заявил, что в интересах ВС РФ в рамках деятельности Комиссии в 2021 году было организовано проведение 207 инициативных работ, 33 из которых завершены с положительным результатом. Из них результаты 5 работ внедрены, а по 28 разработкам спланированы и проводятся мероприятия по внедрению.