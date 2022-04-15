Выучка и самоотверженность: МО рассказало о новых подвигах российских военных в спецоперации

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Батальонно-тактическая группа под руководством Руслана Мансурова приняла бой с превосходящими силами противника. Два вооруженных формирования украинских националистов на легкобронированной технике противостояло группе российских военных. Врагу не удалось дать отпор группе Мансурова, несмотря на численное превосходство.

В ходе боя, длившегося более четырех часов, личным составом под командованием майора уничтожено более 35 единиц военной техники и большое количество живой силы противника. Вооруженные формирования националистов были вынуждены капитулировать и отступить, понеся значительные потери, так как они понимали, что сдержать наступление ВС РФ невозможно.

Благодаря профессионализму тактической выучке майора Руслана Мансурова группа военнослужащих провела бой без потерь, несмотря на превосходящие силы и ожесточенное сопротивление украинских националистов. Кроме того, Мансуров награжден орденом Мужества.

Старший лейтенант Арсений Павлов, заместитель командира роты по военно-политической работе