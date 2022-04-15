Выучка и самоотверженность: МО рассказало о новых подвигах российских военных в спецоперации

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Арсений Павлов, находясь в составе батальонно-тактической группы, вместе с подчиненным личным составом выполнял специальную задачу по взятию под контроль стратегически важного объекта в пригороде одного из населенных пунктов Украины. Так, старший лейтенант, продвигаясь на БМП, обнаружил группу украинских диверсантов, вооруженных минометами и стрелковым оружием, оборудовавших огневые позиции на верхних этажах заброшенного здания.
Павлов, оценив ситуацию, решил навязать бой врагу. Военнослужащие под командованием Павлова, скрытно расположившись на местности, открыли огонь по вооруженным украинским боевикам. Лейтенант Павлов получил осколочное ранение от разорвавшегося рядом минометного снаряда, но это не помешало ему продолжать вести огонь и прикрывать своих товарищей. В ходе боя все националисты были уничтожены.
Благодаря мужеству, самоотверженности старшего лейтенанта Арсения Павлова и умелому руководству подчиненным личным составом, планируемая украинскими радикалами засада была сорвана.
Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.