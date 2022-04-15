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Выучка и самоотверженность: МО рассказало о новых подвигах российских военных в спецоперации

00:00 15.04.2022
Военные ВС РФ продолжают показывать профессионализм при выполнении боевых задач в во время спецоперации на Украине.
Выучка и самоотверженность: МО рассказало о новых подвигах российских военных в спецоперации
© Фото: Минобороны России
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В Министерстве обороны России продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих, которые по-прежнему демонстрируют боевую слаженность и выдержку в ходе специальной военной операции по защите Донбасса.

Майор Даниил Постников

© Минобороны России

Группа под командованием Даниила Постникова обнаружила большую группу украинских диверсантов, готовящих засаду. Передовая группа Постникова выполняла задачи по разведке района расположения командного пункта. Военнослужащий принял решение навязать бой врагу, поэтому подчиненные Постникова атаковали противника.

Боевики были обезврежены, а часть отчаянно сопротивлявшихся радикалов была уничтожена. В числе сложивших оружие боевиков оказался корректировщик артиллерийского огня, который в ходе допроса выдал расположение позиций артиллерийского дивизиона националистов, уничтоженного впоследствии ударами российской артиллерии.

Майор Руслан Мансуров

© Минобороны России

Батальонно-тактическая группа под руководством Руслана Мансурова приняла бой с превосходящими силами противника. Два вооруженных формирования украинских националистов на легкобронированной технике противостояло группе российских военных. Врагу не удалось дать отпор группе Мансурова, несмотря на численное превосходство.

В ходе боя, длившегося более четырех часов, личным составом под командованием майора уничтожено более 35 единиц военной техники и большое количество живой силы противника. Вооруженные формирования националистов были вынуждены капитулировать и отступить, понеся значительные потери, так как они понимали, что сдержать наступление ВС РФ невозможно.

Благодаря профессионализму тактической выучке майора Руслана Мансурова группа военнослужащих провела бой без потерь, несмотря на превосходящие силы и ожесточенное сопротивление украинских националистов. Кроме того, Мансуров награжден орденом Мужества.

Старший лейтенант Арсений Павлов, заместитель командира роты по военно-политической работе

© Минобороны России

Арсений Павлов, находясь в составе батальонно-тактической группы, вместе с подчиненным личным составом выполнял специальную задачу по взятию под контроль стратегически важного объекта в пригороде одного из населенных пунктов Украины. Так, старший лейтенант, продвигаясь на БМП, обнаружил группу украинских диверсантов, вооруженных минометами и стрелковым оружием, оборудовавших огневые позиции на верхних этажах заброшенного здания.

Павлов, оценив ситуацию, решил навязать бой врагу. Военнослужащие под командованием Павлова, скрытно расположившись на местности, открыли огонь по вооруженным украинским боевикам. Лейтенант Павлов получил осколочное ранение от разорвавшегося рядом минометного снаряда, но это не помешало ему продолжать вести огонь и прикрывать своих товарищей. В ходе боя все националисты были уничтожены.

Благодаря мужеству, самоотверженности старшего лейтенанта Арсения Павлова и умелому руководству подчиненным личным составом, планируемая украинскими радикалами засада была сорвана.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.

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