Российские дети готовятся вернуться на родину из сирийского лагеря беженцев

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Из Сирии к прилету на родину готовятся еще десять российских детей. Сотрудники аппарата Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой провели переговоры с представителями администрации лагерей беженцев в Заевфратье. В результате было принято решение передать десять российских детей, которые находились в лагере Рож. В их числе - шесть мальчиков и четыре девочки возрастом от пяти до 17 лет.

Специальный борт министерства обороны России с детьми в ночь на 15 апреля совершит посадку на аэродроме Чкаловский, их отвезут в одно из московских медицинских учреждений, где после полного обследования и реабилитации они будут переданы родственникам и поедут в новые семьи в ХМАО - Югру, Республики Дагестан и Адыгею, Тюменскую и Калужскую области.

Детям на местах окажут помощь региональные уполномоченные по правам ребенка. Сотрудники окажут содействие в вопросах медицинского сопровождения, реабилитации, оздоровительного отдыха, устройства в детские образовательные учреждения, получения социальных выплат и пособий, а также необходимости предоставлять юридическую поддержку.