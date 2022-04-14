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МО РФ: из Мариуполя уже спасено более 138 тысяч человек

22:07 14.04.2022
Согласно заявлению МО РФ, от беспредела, устроенного националистами, удалось спасти уже 138 014 человек из Мариуполя.
МО РФ: из Мариуполя уже спасено более 138 тысяч человек
© Фото: Минобороны России
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Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил о более 138 тысячах спасенных жителей из Мариуполя от устроенного украинскими националистами беспредела.

 «Из Мариуполя через гуманитарный коридор в восточном направлении, без какого-либо участия украинской стороны, от беспредела, устроенного националистами, удалось спасти уже 138 014 человек, в том числе за истекшие сутки - 815», - подытожил Михаил Мизинцев.

Ранее в Министерстве обороны заявили о поражении российской оперативно-тактической авиацией семи военных объектов Вооруженных сил Украины в течении дня. В частности, авиация ВС РФ поразила склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе Приволье.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов

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