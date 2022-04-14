МО РФ: из Мариуполя уже спасено более 138 тысяч человек
Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил о более 138 тысячах спасенных жителей из Мариуполя от устроенного украинскими националистами беспредела.
«Из Мариуполя через гуманитарный коридор в восточном направлении, без какого-либо участия украинской стороны, от беспредела, устроенного националистами, удалось спасти уже 138 014 человек, в том числе за истекшие сутки - 815», - подытожил Михаил Мизинцев.
Ранее в Министерстве обороны заявили о поражении российской оперативно-тактической авиацией семи военных объектов Вооруженных сил Украины в течении дня. В частности, авиация ВС РФ поразила склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе Приволье.
Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов