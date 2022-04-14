В стране и мире Путин образовал межведомственную комиссию СБ РФ по обеспечению технологического суверенитета в сфере IT Елизавета Потейчук Согласно указу, комиссию возглавит заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. © Фото: Aleksey Nikolskyi Kremlin Pool Globallookpress Читайте нас на: Президент России Владимир Путин сформировал Межведомственную комиссию Совета Безопасности РФ по обеспечению технологического суверенитета страны в сфере развития IT-инфраструктуры. Российский лидер своим указом также утвердил состав комиссии, возглавлять которую будет заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Постановляю образовать межведомственную комиссию Совета безопасности РФ по вопросам обеспечения технологического суверенитета государства в сфере развития критической информационной инфраструктуры РФ», - говорится в тексте указа, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. Ранее, в марте Владимир Путин подписал указ о мерах по ускоренному развитию отрасли информационных технологий в стране. Исходя из текста документа, правительству, в частности, поручено обеспечить ежегодное выделение из федерального бюджета сумм на осуществление грантовой поддержки перспективных разработок отечественных решений в IT-сфере. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика