Мнимые нарушители: как ростовские сотрудники ДПС вымогали деньги у граждан несколько лет

По данным источников «Звезды», ежедневный преступный «заработок» составлял несколько сотен тысяч рублей. Сотрудники ГИБДД работали на хлебном месте с утра до вечера.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

По коридорам Ленинского суда в Ростове-на-Дону по одному ведут подозреваемых, прячущих лица за капюшонами и смотрящих в пол. Сразу 28 сотрудников ГИБДД оказались задержанными. В числе подозреваемых за взятки и вымогательства - Руслан Аванесян. Сам он не желает говорить на камеру, поэтому за него с журналистами общается адвокат Леонид Слепаков.

«Он не согласен с тем текстом постановления о возбуждении уголовного дела, которое нам предъявили. Обвинения еще не предъявляли. Но предварительно он ни в чем не признает себя виновным. В его действиях никаких правонарушений и преступлений не было», - говорит он.

Все подозреваемые оказались сотрудниками Донского отдельного батальона ДПС ГИБДД № 1. В числе фигурантов есть и высокопоставленные чиновники, в домах и на рабочих местах которых проводилось порядка сотни обысков. Суммарный ущерб от действий подозреваемых следователи оценили более, чем в 14 миллионов рублей. Сотрудники следствия во время обысков нашли рации и много наличности.

В 2020 году 19 мая полковник полиции Андрей Кардашян получил взыскание в виде строгого выговора, а уже 5 июня получил внеочередное звание полковника, которое мог получить только в 2025 году. По данным следствия, на участке федеральной трассы М4-Дон подопечные Кардашяна наладили схему по вымогательству взяток. Излюбленное место работы ростовских гаишников.

Схема была такова: экипаж ДПС останавливал автомобили в основном с иногородними номерами, так как люди ехали на море. Предъявляли водителю видео, где он якобы превысил скорость. Последнему ничего не оставалось, как оплатить «штраф» на месте, чтобы не лишаться прав. В качестве «камер» как раз выступали внештатники, которые стояли на своих автомобилях недалеко от экипажа ДПС.

По мессенджерам они присылали инспекторам лживые доказательства, а те в беседе с водителем выдавали его как видео с камер наблюдения, которые водитель по каким-то причинам не заметил, и навигатор не сообщил.

Одной из пострадавших стала девушка по имени Анастасия, которая ехала с семьей в Крым. Она вынуждена была остановиться по требованию, не доехав до Ростова. Сотрудники ГИБДД предъявили Анастасии превышение скорости и наезд на сплошную. Фото - с того самого планшета.

«Я была уверена, что так не могла ехать, у меня дети и там был ремонт, и я там боюсь, и я была уверена, что такую скорость не развивала. Предложили мне каким-то другим образом решить проблему, спросила, как. Меня спросили, какую сумму я могу запланировать в бюджете на решение этой проблемы. Я сказала, никакую, так как у меня вес деньги на отдых. Я настаивала на официальном оформлении. В конце концов сказали, мы войдем в вашу ситуацию, что вы с детьми, нам вас так жалко, и в итоге отпустили», - говорит пострадавшая.

В настоящее время на этом месте нет ни поста, ни камер. Закрыто и отделение Донского батальона. Но интернет помнит все. Уже много лет интернет-форумы автомобилистов, проезжавших по трассе «Дон», пополняются историями о донских гаишниках.

«Также столкнулись с разводом на деньги. Возвращались с моря, нас остановили в час ночи, мужа повели на пост начали показывать, что он на ремонтной дороге превысил скорость на 50км/ч, теперь грозит ему лишение прав на год. Сначала предложили дать взятку 15 000, потом снизили до 10 000, так как налички не было, его свозил по-граждански одетый к банкомату на машине, всячески при этом пряча госномер», - гласит одна из историй.

По данным источников «Звезды», ежедневный преступный «заработок» составлял несколько сотен тысяч рублей. Работали на хлебном месте с утра до вечера. Пока местные силовые структуры официально не комментируют ситуацию. О громкой истории сообщают в МВД и Следственном комитете уже на федеральном уровне.

«Соучастники фотографировали проезжающие транзитом автомобили, после чего, используя графический редактор, создавали фиктивные доказательства нарушений водителями правил дорожного движения. Затем они передавали эти изображения инспекторам ДПС, находящимся на расстоянии нескольких километров по пути следования автомашин. Под давлением сфабрикованных доказательств водители передавали злоумышленникам денежные средства, сумма которых варьировалась от пяти тысяч до пятисот тысяч рублей», - сказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

На данный момент сотрудники внутренней безопасности проводят проверку, есть ли в рядах ростовской автоинспекции другие возможные участники преступной группы. А уже установленным подозреваемым грозят внушительные уголовные сроки - от восьми до 15 лет.