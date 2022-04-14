Сила бронетехники: курсанты учебного центра ЦВО опробовали огневую мощь танков и БТР

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Более 1,5 тысячи курсантов учебного центра ЦВО в Свердловской области приступили к выпускным экзаменам, сообщает пресс-служба округа.

Бойцы продемонстрируют мастерство вождения на танках Т-72, БМП, бронетранспортерах. Вождение включает в себя скоростное маневрирование, преодоление препятствий и преследование противника, также необходимо выполнить стрельбы на дальности до 2,5 тысячи метров.

Т-72 разработан и производился «Уралвагонзаводом» в Нижнем Тагиле. Стоит на вооружении нескольких десятков стран. Глубоко модернизированные версии танка соответствуют требованиям современной войны - особенно Т-72Б3 и Т-72Б3М.

Т-72Б3 является глубокой модификацией танка Т-72Б и отличается от предшественника улучшением большинства основных характеристик.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Сергей Александров