Матвиенко заявила, что бизнес способен «наклепать гвоздей столько, что завалит всю Россию»

Спикер СФ заявила, что данный случай является мелким примером того, что Россия могла бы производить сама, но этого не происходит.

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко удивилась закупкам Россией гвоздей иностранного производства.

После выступления сенатора Эдуарда Росселя, поднявшего тему импортозамещения в России, Матвиенко была удивлена, что гвозди в России импортируются.

«Для меня было неким открытием - у нас гвозди импортные. Не буду называть страну, откуда идет импорт - догадайтесь с трех раз. Мы даже гвозди не производим в стране, которая выпускает столько металла», - приводит РИА Новости слова спикера Совета Федерации.

Она заявила, что данный случай является мелким примером того, что Россия могла бы производить сама, но этого не происходит. Она призвала «наращивать мускулы и быстрее двигаться вперед».

«Это мелкий пример. Сколько того, что мы могли бы делать сами и не делаем. Понятно, все не может ни одна страна производить. Но надо сейчас наращивать мускулы и быстрее двигаться вперед», - отметила сенатор Матвиенко.

Она призвала привлечь к производству гвоздей российский малый и средней бизнес, добавив, что он «наклепает этих гвоздей столько, что завалит всю Россию».

Ранее первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов, выступая в Совете Федерации, заявил, что большинство иностранных компаний хотят остаться в России.

Белоусов сказал, что общался со многими руководителями таковых компаний и их штаб-квартиры в основном занимают позицию «ни да ни нет, мы посмотрим, как будут развиваться события».