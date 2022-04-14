В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Матвиенко заявила, что бизнес способен «наклепать гвоздей столько, что завалит всю Россию»

Марина Крижановская
01:28 14.04.2022
Спикер СФ заявила, что данный случай является мелким примером того, что Россия могла бы производить сама, но этого не происходит.
Матвиенко заявила, что бизнес способен «наклепать гвоздей столько, что завалит всю Россию»
© Фото: pixabay.com
Читайте нас на:

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко удивилась закупкам Россией гвоздей иностранного производства.

После выступления сенатора Эдуарда Росселя, поднявшего тему импортозамещения в России, Матвиенко была удивлена, что гвозди в России импортируются.

«Для меня было неким открытием - у нас гвозди импортные. Не буду называть страну, откуда идет импорт - догадайтесь с трех раз. Мы даже гвозди не производим в стране, которая выпускает столько металла», - приводит РИА Новости слова спикера Совета Федерации.

Она заявила, что данный случай является мелким примером того, что Россия могла бы производить сама, но этого не происходит. Она призвала «наращивать мускулы и быстрее двигаться вперед».

«Это мелкий пример. Сколько того, что мы могли бы делать сами и не делаем. Понятно, все не может ни одна страна производить. Но надо сейчас наращивать мускулы и быстрее двигаться вперед», - отметила сенатор Матвиенко.

Она призвала привлечь к производству гвоздей российский малый и средней бизнес, добавив, что он «наклепает этих гвоздей столько, что завалит всю Россию».

Ранее  первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов, выступая в Совете Федерации, заявил, что большинство иностранных компаний хотят остаться в России.

Белоусов сказал, что общался со многими руководителями таковых компаний и их штаб-квартиры в основном занимают позицию «ни да ни нет, мы посмотрим, как будут развиваться события».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
01:27 В стране и мире
«Ручка не будет расти»: боевики прострелили ребенку плечо при эвакуации из Мариуполя
00:30 В стране и мире
Ле Пен продолжает считать Крым российским и не сожалеет о невозможности посетить Киев
22:54 В стране и мире
США выделяют новый пакет военной помощи Украине на $800 миллионов
21:38 Армия
В Минобороны сообщили о формировании Киевом трех новых нацбатальонов в Харькове
19:53 Армия
Видео
МО РФ: в Мариуполе полностью освобожден от националистов морской торговый порт
Популярное
Видео
МО: если попытки ударов по объектам в РФ продолжатся, ВС нанесут удары по центрам принятия решений в Киеве
Видео
МО РФ: в Мариуполе добровольно сложили оружие и сдались в плен 1 026 украинских военнослужащих
Видео
МО РФ опубликовало кадры артобстрела батареи гаубиц Д-20 Вооруженных сил Украины
Зеленский опубликовал фото якобы задержанного Медведчука
Видео
Паника и кровь: первые мгновения после нападения в метро в Нью-Йорке попали на видео
Видео
Путин назвал трагедией происходящее на Украине
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.