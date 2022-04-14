«Ручка не будет расти»: боевики прострелили ребенку плечо при эвакуации из Мариуполя

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В ходе эвакуации с территории Мариуполя оказался ранен школьник младших классов. Восьмилетний мальчик вместе с семьей находился внутри автомобиля, когда машину, пытающуюся покинуть город, атаковали украинские националисты.

В одном небольшом личном транспорте уместились сразу две семьи. Девять человек, мужчины, женщины и дети, сидели друг у друга на коленках. На весь микрорайон для эвакуации было лишь одно средство передвижения.

«Мы были в доме... его начали очень сильно обстреливать, и мы пошли в подвал. Потом дом загорелся и мы выбежали из подвала. На весь микрорайон наш оставалась одна машина - у соседей. Мы с соседями, девять человек, поместились в машину. Потом мы поворачивали... и начали стрелять», - поделился воспоминаниями раненый ребенок.

Бабушка мальчика говорит, что картина перед отъездом была ужасающая: куски горящего дома буквально обваливались на головы убегающим людям. Что случилось с мирными жителями, которым повезло меньше и у которых не оказалось машины, женщина даже не представляет.

В машине, попавшей под безжалостный обстрел силовиков, помимо ребенка, пострадали двое взрослых. Женщина, державшая на коленях мальчика в автомобиле, получила ранение в конечность. Ее рука оказалась прострелена в двух местах. Еще одна пуля задела девушку на восьмом месяце беременности. К счастью, выстрел прошел по касательной.

«Живот прямо вот так открылся, но не до ребенка... Еще бы чуть-чуть глубже, и все», - объяснила беженка.

Самым тяжелым оказалось ранение восьмилетнего ребенка. Пуля пробила плечо с двумя переломами и разворотила сустав. Сначала члены семьи пытались оказать помощь мальчику собственными силами, но в какой-то момент осознали, что ситуация очень серьезная и без медиков здесь не справиться.

«Мы поняли, что мы ничем не можем помочь внуку. Когда у него уже кровь потекла, мы всю эту одежду ему прямо разрезали. Пытались сами вначале помочь. Сын у меня отважный, в том смысле, что... может, пулю вытащили бы и что-то сделали. Потому что никого же не было там», - рассказала бабушка школьника.

В итоге ребенка удалось доставить к врачам, которые оказали ему оперативную помощь. Тем не менее, серьезных последствий травмы избежать не удалось.

«Врачи сказали, что ручка больше не будет расти, потому задета шейка плечевого сустава, сожжена», - со слезами на глазах поделилась женщина.

Теперь мальчику предстоят регулярные процедуры по вытягиванию руки, чтобы с возрастом она не оставалась того же размера, что в детстве. Прямо сейчас ребенка ждет длительное восстановление в медучреждении, ведь пока поврежденная рука болит настолько, что причиняет страдания даже прогулка длиной в 10-15 минут.

«Он молодчинка. Знаете, как он терпит. У него каждый день, представьте, какие боли, а он такой терпеливый. Я даже не думала, что он такой будет терпеливый у нас», - призналась беженка.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил ГУ СК РФ расследовать факт ранения ребенка из семьи беженцев. Следователи предпримут исчерпывающие меры для установления всех лиц, причастных к преступлению, чтобы в последующем привлечь виновных к уголовной ответственности. Кроме того, было поручено обеспечить перевозку мальчика в Москву для размещения в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии (клиника доктора Рошаля).