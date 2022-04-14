В Крыму задержан боевик созданного бывшими бойцами ВСУ вооруженного формирования

Мужчина предпринял попытку покинуть Мариуполь, прикинувшись мирным жителем, но был задержан при пересечении границы.

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УФСБ РФ по Республике Крым и Севастополю совместно с коллегами из Пограничного управления задержали члена незаконного украинского вооруженного формирования, действовавшего против интересов России.

В ведомстве сообщают, что группировка была создана бывшими военнослужащими ВСУ. В формирование житель Мариуполя вступил 24 февраля 2022 года и начал после этого выступать против военнослужащих ВС РФ и Народной милиции ДНР с применением оружия.

В конце марта мужчина предпринял попытку покинуть Мариуполь, прикинувшись мирным жителем, однако был задержан при пересечении границы.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье об участии в деятельности незаконного вооруженного формирования (ч. 2 ст. 208 Уголовного кодекса РФ). По ней предусмотрено до 15 лет лишения свободы.