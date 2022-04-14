Оперативно-тактическая авиация России поразила 48 военных объектов Украины за сутки
© Видео: Минобороны России © Фото: Министерство обороны России
Вооруженные силы России продолжают военную спецоперацию на Украине. В течение ночи 14 апреля высокоточным оружием уничтожены 12 объектов противника. Оперативно-тактической авиацией РФ за сутки поражены 48 военных объектов Украины.
В частности, в Великой Михайловке и Богатыре уничтожены 2 склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ, на аэродроме «Днепр» - украинский истребитель МиГ-29, вертолет Ми-8 и беспилотник «Байрактар ТБ-2».
Среди пораженных авиацией объектов 2 пункта управления, радиолокационная станция, 2 позиции РСЗО, артиллерийская батарея, 6 складов ракетно-артиллерийского вооружения и 48 районов сосредоточения украинской боевой техники.