По заснеженным холмам: как проходит конкурс «Саянский марш» под Красноярском

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В предгорьях Западного Саяна на полигоне Ергаки прошел заключительный этап первого в этом году конкурса АрМИ-2022 «Саянский марш». В международных состязаниях приняли участие восемь команд.

Новый соревновательный день для команд начался с корректировки маршрута из-за погодных условий. По данным судей, за ночь выпало около метра снега, поэтому один из склонов решили заменить на более безопасный.

Даже с учетом корректировки, путь легче не становится, необходимо преодолеть 50 километров крутых спусков и затяжных подъемов. При этом еще необходимо выполнить все спецзадачи конкурса, в ходе которых горные подразделения доказывают, что именно они достойны звания лучшего.

Метание гранат - одна из задач, где у команды есть хорошие шансы завоевать большое преимущество перед соперниками. Но в случае промахов есть риск уйти в такой отрыв, наверстать который очень нелегко. Каждая ошибка стоит команде штрафного круга.

Если в первый день состязаний участники демонстрировали в основном силу и выносливость, то второй день - это проверка еще и для ума. Разведка целей и ориентирование на местности требуют от участников концентрации и способности мыслить тактически грамотно и не шаблонно, стратегически.

Финальная задача этапа – движение в связке, предназначена для спуска по непроверенной местности, где участников могут ждать расщелины и скрытые ледники. Последние метры даются особенно тяжело, силы на исходе. Но пересекать финишную черту бодрее помогает поддержка коллег. На финише с особой теплотой встречают женскую сборную.

Конкуренция на международном этапе особенно высока велика, как и ответственность. Команды уже не просто демонстрируют на что способны, а отстаивают честь родной страны.

Подсчет голосов результатов всегда затягивается до позднего вечера и вызывает жаркие споры. Сохранит ли сборная Вооруженных сил России титул лучшего горного подразделения третий год подряд, станет известно уже совсем скоро. Впереди всего один этап.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов