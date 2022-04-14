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В РАТЕК сообщили, что до 90% бытовой электроники на отечественном рынке производится в России

Алексей Курильченко
10:28 14.04.2022
Глава Минпромторга РФ провел совещание о мерах поддержки отечественного производства бытовой электроники.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров провел совещание с представителями предприятий бытовой электроники и электросиловой техники. Также на мероприятии присутствовали представители Минфина России, Минэкономразвития России, ФТС России, представители Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники. На совещании обсуждались вопросы развития отраслей бытовой техники,   садового и электрического инструмента в новых условиях.

По словам руководителя Ассоциации РАТЕК Александра Онищука, российский рынок бытовой электроники является одним из самых легальных и понятных. По информации Ассоциации, доля телевизоров, произведенных в России с разной степенью локализации, на рынке сегодня составляет 80%, мониторов - 35%, холодильников - 90%, стиральных машин - 90%. Вся продукция также поставляется на экспорт.

Предприятия этих отраслей уже могут претендовать на ряд мер поддержки промышленности: субсидии на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, субсидия, предоставляющая покупателям скидку на приобретение электроинструментальной продукции, субсидия на поддержку проектов, предусматривающих разработку конструкторской документации на комплектующие изделия, а также льготные займы Фонда развития промышленности.

«Мы намерены поддерживать создание в стране высоколокализованной продукции бытовой электроники, формирование конструкторских бюро, дизайн-центров, развивать промышленный дизайн. Необходимо генерировать идеи в совместной работе с лучшими отечественными вузами. Порядка 80 инженерных центров уже создано за последние восемь лет на базе российских высших учебных заведений – нужно использовать весь их потенциал», - отметил Мантуров.

Министр также напомнил, что в случае, если эти компании входят в список системообразующих предприятий, они могут претендовать на льготное кредитование. Правительство выделило на эти цели дополнительно 80 миллиардов рублей, общая сумма финансирования составит 120 миллиардов рублей и позволит обеспечить кредиты до 1,5 триллионов рублей.

Отдельно на совещании были обозначены существующие сегодня проблемные вопросы, в частности, говоря о маркировке электронной бытовой техники, Министр акцентировал внимание участников совещания на том, что никаких решений по этому механизму не будет приниматься без обратной связи от отрасли.

Также было отмечено решение вопроса с техрегулированием и упрощением получения сертификата соответствия на продукцию. С 21 марта вступила в силу упрощенная процедура оценки соответствия, согласно которой можно провести декларирование соответствия с привлечением любой испытательной лаборатории по выбору заявителя. Также заявитель вправе приложить в комплект документов, послуживших основанием для принятия такой декларации, сертификат соответствия, полученный в рамках систем третьих стран, или протокол испытаний, проведенных в их лабораториях.

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