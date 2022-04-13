В МИД РФ сообщили о планах Киева по химпровокациям в Донбассе

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Украинские националисты и подконтрольные им подразделения ВСУ планируют осуществить химические провокации на территории Донбасса. Такую информацию озвучил заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов.

Замглавы МИД назвал угрозу химического терроризма очень вероятной в связи с частой реализацией подобных атак в период сирийского конфликта со стороны группировок, действовавших под командованием США и НАТО. Примером уже состоявшейся провокации дипломат назвал постановку в Буче.

«Не удивимся, если аналогичные обвинения последуют в наш адрес и применительно к недавним событиям на заводе "Заря"», - подметил Сыромолотов в интервью РИА Новости.

Накануне украинские боевики подорвали на этом предприятии цистерны с азотной кислотой, чтобы облако ядовитых химикатов отнесло ветром к Кудряшовке. Перед этим населенный пункт был освобожден от украинских бойцов.

Замминистра допустил, что такого рода теракты вполне могут повториться. По его словам, на заводе «Заря» еще остается около 40 тысяч тонн высокотоксичных веществ.