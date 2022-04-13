Фабрика здоровья: военные врачи РФ делятся опытом с сирийскими коллегами в восстановленной после войны больнице

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Видеть человека насквозь, понять, что болит и вовремя оказать помощь. Сирийские врачи показывают своим российским коллегам новую медицинскую технику. Аппараты гемодиализа, ИВЛ, УЗИ, рентген, МРТ - все это рядом, в одном здании, и уже работает на полную мощность.

Наши военные медики с интересом заглядывают в каждый кабинет, смотрят, трогают, задают уточняющее вопросы. Осматривают операционную, станцию переливания крови, приборы для анализов и с удивлением узнают, что есть даже кювезы для выхаживания недоношенных младенцев.

«Правительство совместно с народом вложило средства и свои возможности. Очень хорошая больница, и в дальнейшем будет она только развиваться, потому что и все к этому у них имеется», - отметил представитель ВС России Алексей Игонин.

Врач Аля аль-Хамдия - специалист узкого профиля. Ее профессия сейчас на вес золота. Джихадисты, хозяйничавшие здесь в свое время, запретили врачей-урологов. И теперь к ней ежедневно выстраиваются огромные очереди.

«Я пошла в медуниверситет, потому что я с детства хотела быть врачом - известным и крупным специалистом. Такая у меня была мечта. К тому же, медицина - наше семейное занятие. У меня три сестры: одна стоматолог, вторая фармацевт, третья педиатр», - поделилась врач-уролог.

Эта больница находится в густонаселенном пригороде Дамаска - Атталь. Ее называют народной, потому что здесь могут получить помощь все слои населения. Во время гражданской войны в Сирии медучреждение было почти полностью разрушено. И вот теперь благодаря общим усилиями удалось восстановить эту фабрику здоровья.

«Была большая больница, где-то 500 палат... и во время событий немножко разрушилась. Поэтому мы экстренно с помощью нашего государства ремонтировали эту маленькую больницу, потому что очень нужна для нашего района», - поведал директор народной больницы Джамус Махмуд Рияд.

Советы и помощь российских медиков пойдут на пользу, как сирийцам, так и нашим врачам, от знаний которых зависит здоровье военнослужащих нашего воинского контингента в Сирийской Арабской Республике.

Медицинский отряд специального назначения на авиабазе Хмеймим имеет все необходимые силы и средства. Может сам проводить операции любой сложности и консультироваться по видеосвязи с докторами ведущих медицинских центров.

По своему оснащению МОСН практически ничем не отличается от городской больницы. Есть все необходимые отделения с врачами разных специализаций: от стоматологов до нейрохирургов. И с одинаковым успехом можно как лечить, так и диагностировать.

Что касается народной больницы в Атталь, то совместными усилиями предстоит решить еще немало проблем. На миллион населения сейчас приходится всего 50 коек. Поэтому следующий шаг - это ремонт соседнего корпуса на полтысячи мест. Его реконструкция также будет идти при поддержке российских специалистов.